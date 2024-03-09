هل تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع موظفي الحكومة قبل شهر رمضان
زيادة شهر مارس للموظفين
يمكنك معرفة حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث يتجه العديد من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي لاستكشاف موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة نسبة الأجور بنسبة تصل إلى 50%، وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 6 آلاف جنيه لجميع العاملين والموظفين في القطاع الحكومي، تم أيضًا تعزيز المعاشات بنسبة 15%، ومن المقرر صرفها في شهر مارس، أعلنت وزارة المالية عن تحديد موعد صرف مرتبات هذا الشهر للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية في الدولة، يمكن العثور على تفاصيل المواعيد عبر موقع البديل حول صرف المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور.
هل تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
تشغل توقيتات صرف مرتبات شهر مارس 2024 تفكير العديد من الموظفين، حيث أعلنت وزارة المالية عن بدء إصدار المرتبات بالزيادة الجديدة للموظفين الحكوميين اعتبارًا من 21 مارس 2024، ومن المتوقع أن يكتمل عملية الصرف في 27 مارس 2024، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ويترتب على هذا القرار تكلفة إجمالية تبلغ حوالي 74 مليار جنيه، مستفيدًا منها نحو 13 مليون مواطن، صرف مرتبات بعض الوزارات، منها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات، سيتم يوم 21 مارس.
تفاصيل عن زيادة المرتبات 2024 لجميع للموظفين
تم رفع الأجور بنسبة 50%، حيث وصلت إلى 6,000 جنيه شهريًا، مع زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1,000 و1,200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، من جهة أخرى، لم تصدر وزارة المالية أي قرار رسمي بشأن تقديم موعد صرف المرتبات، خاصةً قبل شهر رمضان، مؤكدة أن صرف مرتبات شهر مارس سيتم في الموعد المعلن مسبقًا والذي يوافق يوم 21 مارس.
مرتبات للموظفين بعد الزيادة الجديدة
- بعد التحسينات الأخيرة، ارتفع مرتب الموظفين في الدرجة الوظيفية الممتازة إلى حوالي 12,200 جنيه.
- في حين وصل مرتب الموظفين في الدرجة العالية إلى 10,200 جنيه بعد الزيادة الجديدة.
- بينما يصل مرتب موظفي درجة المدير العام إلى 9,200 جنيه بعد الزيادة.
- ويبلغ مرتب موظفي الدرجة الأولى نحو 8,200 جنيه بعد التعديلات.
- يصل مرتب الموظفين في الدرجة الثانية بعد الزيادة إلى 8,000 جنيه.
- وتصل مرتب الموظفين في الدرجة الثالثة إلى حوالي 7,500 جنيه.
- فيما يكون مرتب الموظفين في الدرجة الرابعة بعد الزيادة نحو 7,000 جنيه.