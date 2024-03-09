أشهى الوصفات.. إليكم تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد على النايل سات، حيث أصبحت قناة سي بي سي سفرة واحدة من أشهر قنوات الطبخ في مصر والعالم العربي، وذلك لأنها تقدم مجموعة متنوعة من وصفات الطعام والحلويات، ولا تقتصر القناة على الوصفات المصرية فقط، بل تقدم وصفات من جميع دول العالم بطريقة سهلة الاستخدام، مما يتيح لهواة الطبخ والمبتدئين تطبيقها بسهولة، وفي هذا المقال سنتطرق للمحة عن قناة سي بي سي سفرة إضافة لترددها على النايل سات، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة سي بي سي سفرة وبرامجها

سي بي سي سفرة هي قناة مصرية متخصصة في فنون الطهي المتنوعة، وتعتبر واحدة من قنوات CBC الفضائية التي أسسها رجل الأعمال محمد الأمين منذ عام 2011، تضم مجموعة قنوات سي بي سي الفضائية قنوات متنوعة مثل: سي بي سي دراما، وإكسترا نيوز، وقناة CBC سفرة التي تحظى بشعبية كبيرة كواحدة من أهم قنوات الطبخ على النايل سات، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج بتقديم نخبة من أفضل الطهاة في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى مهارات ربات البيوت، ومن بين البرامج المميزة التي تعرض على قناة سي بي سي سفرة هو برنامج “هي وبس” بتقديم رضوى الشربيني، تهتم قناة CBC سفرة أيضاً بتقديم عرض يومي لأسعار الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك في السوق المصري.

تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث

يمكن لمشاهدي قناة سي بي سي سفرة متابعة برامجها المنوعة وتعلم إعداد أشهى الأطباق من خلالها بعد ضبط التردد الجديد الموضح في السطور التالية:

التردد: 11785

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة سي بي سي سفرة على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “CBC Sofra”.