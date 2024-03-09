يا فرج الله .. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة 2024

مؤخرًا زاد البحث على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد انتشار عدد من الأخبار الخاصة بصرف زيادة على الرواتب بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام والخاص وذلك في إطار الجهزد المبذولة من قبل الحكومة السعودية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وخلال الأسطر التالية سنوضح موعد صرف رواتب شهر مارس بالزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

مؤخرًا انتشرت عدد من الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي التي تفيد بتبكير صرف رواتب مارس لموظفي القطاع العام والخاص قبل شهر رمضان الكريم، ولكن تم نفي هذه الإشاعة من قبل وزارة المالية موضحة أن صرف الرواتب سوف يبدأ من يوم 21 مارس حتى يوم 27 مارس مع صرف الرواتب بالزيادة الجديدة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبموجب ما تم الإعلان عنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات أيضًا بنسبة 15%، وهذا يكلف الحكومة حوالي 74 مليار جنيه وسوف يستفيد من هذه الزيادة حوالي 13 مليون مواطن.

زيادة مرتبات مارس 2024

من الجدير بالذكر أن الزيادة التي ستشهدها الأجور هذا الشهر ليست ثابتة بل أنها تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية، ونوضح لكم في التالي درجة الزيادة: