هنا تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لدى منصة مظلتي الوجبة الاخيرة pdf

يبحث العراقي على طريقة تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق وذلك بسبب تأخير وزارة العمل العراقية الإعلان عن الوجبة السابعة حيث لم تظهر النتيجة النهائية حتى الآن ولكن تم توفير منصة مظلتي للاستعلام عن الوجبة الاخيرة بصيغة pdf في حالة ظهورها من قبل الوزارة لذلك يريد عدد كبير من المتقدمين العراقيين ذكور وإناث معرفة طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة الدفعة القادمة في العراق لجميع المحافظات لذلك اليوم سوف نوضح لكم اليوم الطريقة بالخطوات للتعرف عليها كذلك من أجل أستخراج النتيجة عند ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الشروط الواجبة للحصول دعم الرعاية الاجتماعية

سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية كالآتي بالتفصيل:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

توفير الدخل أو الراتب الشهري المناسب للتقدم لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

تقدم النساء من عمر 15 إلى 55 عام.

كذلك الرجال تبدأ من عمر 18 إلى 60 عام. للحصول على الموافقة على طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

كما يفضل تقديم ما يثبت عدد العائلة في دولة العراق.

كما يجب أن يكون المتقدمين للطلب من 4 أفراد على الأقل لدى برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

ما هو رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين العراقيين ومنها خدمة برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق وينتظر الكثير نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة القادمة التي تأخرت ظهورها ولكن يرغب الكثير اليوم التعرف على طريقة الاستعلام عنها في حالة ظهور النتيجة النهائية لذلك إليكم الطريقة بالتفصيل كما يلي: