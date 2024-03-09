“فعاليات استثنائية”.. حجز تذاكر فعاليات إفطار رمضاني في دبي 2024 وأسعارها

متبقي ساعات قليلة على شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي يمتلئ فيه قلوب المسلمين جميعهم بالروحانيات والإيمانيات، وفيه تنتشر الأجواء الرمضانية المختلفة، ويبحث الناس عن طرق حجز تذاكر فعاليات إفطار رمضاني في دبي 2024، حيث أنها تعتبر واحدة من أروع التجارب التي يمكن جمع أفراد عائلتك وأصدقائك للقيام بها، وإمارة دبي تضم أفخم المطاعم التي تكون على استعداد تام لاستقبال كافة الزوار طوال شهر رمضان بل وتقديم وجبات شهية.

حجز تذاكر فعاليات إفطار رمضاني في دبي 2024

إذا كنت من محبى فعاليات الإفطار الرمضاني والتي نجد فيها الأجواء الرمضانية المميزة وتناول الوجبات في جو عائلي دافئ، فأنت بالتأكيد تبحث عن كيفية حجز تذاكر فعاليات إفطار رمضاني في دبي 2024، وجاءت خطوات الحجز متمثلة فيما يلي:

التوجه إلى رابط الحجز الخاص بمنصة بلاتينيوم ليست.

ستجد قائمة خاصة بالشروط والأحكام قم بقراءتها جيدًا.

قم بالضغط على أيقونة ” اختيار التذاكر”.

تحديد نوع التذكرة التي ترغب بها، وأيضًا عددها.

اضغط على زر الدفع.

قم بإدخال كافة بياناتك مثل الاسم بالكامل، والبريد الإلكتروني.

اختر وسيلة الدفع المناسبة لك، وإتمام عملية الدفع.

وبذلك يتم تأكيد حجزك لتذاكر فعالية إفطار رمضاني في دبي.

موعد فعالية إفطار رمضاني في دبي 2024

كثير من الأشخاص يرغبن في حجز تذاكر فعاليات إفطار رمضاني في دبي 2024، ولذلك يتساءلون حول موعد انطلاق الفعالية ومكانها، ومن المقرر أن تنطلق الفعالية داخل فندق جميرا زعبيل سراي في إمارة دبي، والتي ستبدأ من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

أما عن الوجبات المقدمة في تتمثل في الإفطار والسحور ويمكنك تناولهما في جزيرة النخيل ذات الأجواء الرمضانية الهادئة والمميزة.

أسعار تذاكر فعاليات إفطار رمضاني في دبي 2024

الجميع يرغب في معرفة أسعار تذاكر فعاليات إفطار رمضاني في دبي 2024، وذلك لتقييم مدى ملاءمتها مع ميزانياتهم، وتختلف أسعار التذاكر تبعًا لعمر المواطن والمكان الذي سوف يتم الجلوس به، لذلك تجدها تتراوح بين 31.17 دولار أمريكي و 68.01 دولار أمريكي.

أهم فعاليات المهرجان في دبي 2024

مهرجان “حي رمضان” يستعد لإضفاء البهجة على دبي من جديد، حيث يقام هذا الحدث المميز في مدينة إكسبو دبي، بمنطقة الوصل بلازا، من الـ11 من مارس ويستمر حتى التاسع من أبريل 2024. المهرجان يعِد بتجربة ثقافية غنية ومتنوعة تجمع بين التراث والحداثة، ويتضمن برنامجًا حافلاً بالفعاليات المثيرة:

استمتعوا بالعروض المميزة لكل من راشد ولطيفة، التي تعتبر من الأبرز في المهرجان.

ورش عمل للأطفال تعد بتجارب تعليمية تفاعلية ومرحة، وتتنوع بين الأنشطة المجانية والمدفوعة، موفرة للصغار فرصة فريدة للتعلم والتسلية.

لا تفوتوا فرصة مشاهدة مدفع دبي الشهير، والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من احتفالات رمضان في المدينة.

يُعتبر هذا المهرجان واحدًا من أبرز الأحداث التي تقام في دبي خلال الشهر الفضيل، مقدمًا لزواره تجارب ثقافية وترفيهية لا تُنسى.