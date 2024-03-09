جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبي والعلمي علوم “أعرف معادك امتى وألحق لم المنهج”

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ بداية العام الدراسي 2023 و 2024 بالإعلان عن الجدول الزمني المحدد به تواريخ ومواعيد امتحانات جميع الصفوف ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة عام 2024 تابعوا معي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور رضا حجازي بعقد اجتماعا هاما مع اللجنة المسؤولة عن امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي وقام بالتوجيه بالإعلان عن الجدول الزمني للامتحانات حتى يقوم بإتاحة فرصة للطلاب يقومون بالمراجعة على المنهج ووجه ايضا باجراء الإمتحانات الغير مضافة للمجموع قبل عيد الاضحى المبارك حيث جاء ذلك ليوم الاثنين الموافق 10 يونيو عام 2024 واوضح ايضا الدكتورة رضا حجازي أنه سوف يتم انعقاد اجتماعا جديداً مع إتحاد الطلبة حتى يقومون بمناقشة جدول إمتحانات الثانوية العامة ويقومون بالإعلان عنه واكد انه سوف يتم الإعلان قريباً عن جدول الإمتحانات حيث جاء ذلك بحضور الدكتورة أحلام الباز المسؤولة عن إشراف اللجان الفنية وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية فور إتمام الدراسة وكان ذلك أيضا بحضور رئيس قسم تطوير الإمتحانات بالمركز القومي للامتحانات الدكتور معتز محمد وتم التأكيد أيضا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم وضع الامتحانات مع مراعاة الأسئلة التي تتناسب مع جميع الامتحانات الماضية في الزمن المخصص للاجابات والمراجعات أثناء تأدية الامتحان.