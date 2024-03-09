هات العيش من أول هذا الموعد .. وزارة التموين تُعلن مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024 بالمواعيد الرسمية

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024، مع اقتراب شهر رمضان الكريم لعام 2024، يدخل جميع المواطنين في مناقشات رسمية حول جداول عمل المخابز خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يسعون لضمان الحصول على الخبز في أي وقت، يعتبر الخبز البلدي ضرورة أساسية في حياتنا، حيث علن وزير التموين والتجارة الداخلية عن تحديد المواعيد الخاصة بعمل المخابز خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، بهدف توفير الخدمة للمواطنين على مدار الشهر الكريم، وأكد أيضًا على تكثيف الرقابة لضمان جودة السلع في جميع المخابز، مشيرًا إلى توفر المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية في بعض المعارض والشوادر، حيث تقدم عروضًا وتخفيضات قوية تجاه جميع المنتجات بأسعار أدنى من السوق.

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن جداول عمل رسمية ستبدأ في تطبيقها في جميع محافظات مصر ابتداءً من أول أيام شهر رمضان الكريم، والتي تبدأ في 11 مارس 2024، سيتم إطلاق هذه المواعيد بشكل رسمي، وسيتم فرض رقابة صارمة جدًا، حيث ستقوم المديريات بتأمين احتياجات المخابز من الدقيق لضمان توفير الخبز بشكل مميز.

سيكون العمل في جميع المخابز فعالًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً.

وستمتلك جميع المخابز حصتها من الدقيق بنسبة 10%، وستستمر مدة العمل لفترة أطول بأربع ساعات مقارنة بالماضي.

ستستمر المواعيد حتى الساعة 9:00 مساءً، مع بداية العمل من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحًا.

هذه التدابير تأتي في إطار استعداد المخابز لشهر رمضان وتهدف إلى تسهيل توفير الخبز بشكل فعال.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلنت أيضًا مديريات التموين في جميع محافظات مصر عن تشديد الرقابة بشكل رسمي، بهدف متابعة جودة جميع السلع الاستهلاكية المتاحة ومتابعة جميع الخصومات والتخفيضات التي تم تقديمها للمستهلكين، حيث تأكيدًا على جهودها، تعمل هذه المديريات على ضمان توفير مختلف أنواع السلع في جميع الأسواق، مع توفير فروع واسعة للمجمعات الاستهلاكية التي تعود بالفائدة للجميع، تُقدم جمعيات التسوق المشتركة منافذ بيع تتسم بتنوع المنتجات وأسعار معقولة للجميع.