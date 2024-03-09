خلطبيطة بالصلصة راجع تاني ولا اي .. موعد نزول فيلم الفار الطباخ الجزء الثاني Ratatouille2

الجزء الأول من فيلم الفار الطباخ Ratatouille الفيلم الأمريكي حاز على شعبية ونجاح ساحق على مستوى العالم، ومؤخرًا انتشرت عدد من الأخبار على مختلف منصات التواصل الاجتماعي حول تعاون شركة ديزني وشركة بيكسار لإنتاج الجزء الثاني من الفيلم وانتشرت أيضًا الأخبار الخاصة باقتراب موعد نزول الفيلم، لذلك خلال الأسطر التالية سنوضح حقيقة نزول فيلم الفار الطباخ Ratatouille 2.

فيلم الفار الطباخ

من الجدير بالذكر أن فيلم Ratatouille الفار الطباخ واحد من أشهر الأفلام الكرتونية التي يحبها الكبار والصغار وحقق شهرة واسعة في العالم، علمًا بأنه إنتاح أمريكي وحصل على الاوسكار لعام 2007 بأنه أفضل فيلم رسوم متحركة، علمًا بأن هذا الفيلم من إنتاج شركة بيكسار، كما أن الفيلم من إخراج براد بيرد، وتم عرضه في السينمات لأول مرة في 2007 ومنذ ذلك الوقت أصبح أكثر الأفلام مشاهدة.

حقيقة نزول فيلم الفار الطباخ الجزء الثاني

خلال الأيام الأخيرة انتشر خبر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي حول تعاون يجمع بين شركة ديزني وشركة بيكسار من أجل تكملة قصة الجزء الأول بطرج الجزء الثاني من الفيلم كما انتشر بوستر دعائي للفيلم عبر مختلف منصات البحث مما دفع الجميع للبحث عن الحقيقةن وأكدت شركة الإنتاج أن هذا البوستر الدعائي مزيف ولا يوجد صحة لوجود جزء ثاني من الفيلم مؤكدة أنها ليست المرة الاولى لنشر مادة تشويقية عبر الغنترنت فقد انتشر مقطع دعائي للفيلم في عام 2022.