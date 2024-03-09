لو عندك 50 سنة سوي معاشك بدري بدري .. شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص .. هتاخد هبرة حلوة

شروط الخروج على المعاش المبكر، يبحث العديد من الأفراد العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حول شروط التقاعد المبكر وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد، حيث يتم تحديده بمعادلة تضمن ضرب أجر التسوية في فترة التأمين، وتصدر الموافقة على التقاعد المبكر إذا كانت النتيجة تتجاوز 50%، في حالة عدم تحقيق ذلك، يُلزم الموظف بالبقاء في الخدمة، وستُقدم كل التفاصيل في هذا المقال الحصري.

لو عندك 50 سنه هتخرج على المعاش المبكر

ينص القانون الجديد للمعاشات على ضرورة توفير شروط الخروج المبكر للقطاع الخاص.

حيث يُشترط أن يكون عمر الموظف 50 عامًا على الأقل ليحق له الحصول على المعاش.

ويتطلب أيضًا عدم تعرض الموظف لأي إجراء تأديبي خلال فترة عمله.

كما يُشترط توفر فترة اشتراك في التأمين للشيخوخة والعجز لضمان حصول العامل على معاش لا يقل عن 50٪ من أجره الأخير عند التسوية.

كيفية الخروج على المعاش المبكر

يمكن للموظف التقديم للحصول على المعاش المبكر بعد التحقق من توفر شروط الخروج على المعاش، يقوم الموظف بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، متبعًا الخطوات التالية.

يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقديم صورة من شهادة التأمينات الاجتماعية.

تقديم شهادة من جهة العمل المختصة.

كتابة إقرار من الموظف المؤمن عليه يفيد بخضوعه لأحكام قانون التأمينات.

وبعد إكمال هذه الخطوات، يتم صرف المعاش المبكر عبر البريد المصري وجميع فروعه.

ما هي شروط الخروج على المعاش المبكر للموظفين

أقر القانون الجديد للتأمينات والمعاشات عدة معايير لخروج الموظفين على المعاش المبكر.