150 جنيه زيادة في التموين الشهر الجاي .. نصيب الفرد في تموين أبريل 2024!! ياترى  الكلام ده بجد

مع حلول شهر رمضان للعام 2024، يشغل بال المواطنين توفير السلع الاساسية للمعيشة ويتوجه اهتمامهم بمعرفة نصيب الفرد من التموين خلال شهر أبريل 2024، تحضيراً لاستقبال الشهر الكريم، وهل خبر زيادة حصة الفرد في شهر أبريل المقبل، حيث يعتبر رمضان وقتاً متميزاً يتميز بارتفاع معدلات الاستهلاك والطلب الزائد في استهلاك المواد الغذائية الرئيسية، الأمر الذي يجعل من تأمين هذه السلع ضرورة قصوى للعائلات.

زيادة نصيب الفرد في تموين ابريل 2024

لم يتم الكشف عن أية زيادات في كمية المخصصات للأفراد لشهر أبريل في البطاقات التموينية، لكن جاء إعلان من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يبين أن المخصصات لشهر مارس 2024 قد تم تحديدها، سوف يحصل الأفراد المسجلين على بطاقة التموين على مبلغ مالي قدره 50 جنيها مصريا لكل فرد حتى الفرد الرابع ضمن الأسرة نفسها، بينما الفرد الخامس فصاعدا سينال مواد تموينية تبلغ قيمتها 25 جنيها مصريا لكل منهم، وسيتم تسليم المواد التموينية بمعدل زجاجة زيت تحجيمها 800 مل لكل فرد، على ألا يتعدى الحد الأقصى للصرف عن أربع زجاجات زيت لكل بطاقة، بالإضافة إلى كمية من السكر تقدر بكيلو جرام لكل فرد مع أقصى حد للصرف يصل لستة كيلو جرامات من السكر لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية لعام 2024

ويسعى جميع المستفيدين من بطاقة التموين وقد تم الكشف عن معلومات بخصوص أسعار المنتجات لشهر مارس لعام 2024، وقد تم تحديدها على النحو التالي: