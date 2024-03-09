سجل ومضيعش الفرصة .. لينك التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 عبر وزارة الشؤون الاجتماعية

من الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية تطلق الكثير من المبادرات التي الهدف منها تقديم الدعم للأسر ذوي الدخل المحدود، ومؤخرًا أطلقت منحة جديدة تسمي منحة العائلات المعوزة، ، والهدف من هذه المنحة مساعدة الأسر في شراء احتياجاتهم، وخلال الأسطر التالية سنتناول عدة أمور من أبرزها لينك التسجيل في منحة 300 دينار في توس 2024 فضلاً عن حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة.

لينك التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024

كشفت الحكومة التونسية عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 وذلك بعد أن زادت التساؤلات الخاصة بالخطوات الصحيحة للتسجيل في المنحة، لتأتي الخطوات على النحو التالي:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسني لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

من الصفحة الرئيسية التي ستظهر أمامك قم بالنقر على إنشاء حساب شخصي جديد.

قم بتدوين اسم المستخدم وعدد اخر من البيانات.

بعد تسجيل الدخول قم باختيار منحة 300 دينار تونس.

قم بملأ الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

كما يجب إرفاق المستندات والأوراق المطلقوبة.

انقر على زر تقديم

شروط التسجيل في منحة 300 دينار بتونس

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التقديم في هذه المنحة، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي:

على المتقدم أن يكون تومسي الجنسية.

الإقامة الدائمة على الأراضي التونسية.

ألا يكون الدخل الشهري 180 دينار كحد أقصى.

على المتقدم أن يكون مسجل بصورة رسمية بالوكالة التونسية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

ألا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص.

عدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة.

حقيقه زيادة منحة العائلات المعوزة 2024

زيادة منحة العائلات المعوزه 2024 هذا الخبر انتشر على عدد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي، ولكن أكد أحد المسؤولين بالوزارة أنه لا صحة أبدًا لهذا الخبر ولابد أن يتم تحري الدقة قبل المشاركة في نقل الأكاذيب.