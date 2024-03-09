قائمة بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq في كل مدن العراق

أحدثت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع بداية العام، حيث تم التساؤل كثيراً عن الأسماء المنتقاة وفقا للشروط المعلنة من الحكومة العراقية، ولاسيما أن هذه الخدمة مقدمة بشكل خاص إلى بعض الفئات المعنية بالدولة بهدف مساعدتهم على تخطي الأوضاع المريرة التي تركتها لنا الحروب المنْشوبة ببعض الدول على المستوى العالمي والتي كان لها الصدد الأكبر في الأزمة الأقتصادية.

شروط التقديم في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة

قامت الحكومة العراقية بوضع الشروط المقننة للحصول على الدعم والتي يجب تطابقها مع المتقدمين، كي تكون أسمائهم ضمن لائحة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وهي كالتالي:

امتلاك المتقدم للجنسية العراقية.

يكون عدد أفراد الأسرة كحد أقصى 4 أشخاص.

السن المحدد للتقديم من 18 عام وحتي 60 عاما للذكور، أما السيدات من 15 عام وحتي 55عام.

امتلاك مستند من الحكومة يوجب عدم تقاضي راتب شهري من أي جهة رسمية.

والجدير بالذكر أن الفئات المعنية لهذا الدعم تتمثل في كلا من الأسر الفقيرة محدودة الدخل، فضلا عن الأرامل والمطلقات والأيتام، كذلك الأسرة التي ليس لديها عائل مع ضرورة توفر الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

أكدت الحكومة العراقية أنه سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، خلال فترة قريبة، لذا يمكن للمتقدمين التعرف عليها من خلال تطبيق رابط منصة مظلتي الخطوات التالية: