“رايح على فين” اسعار الذهب اليوم 9 مارس 2024 في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم 9 مارس 2024 في مصر ، انخفاضاً ملحوظاً وذلك بعدما سجل أمس زيادة جديدة بسبب ارتفاع اسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، والذي تخطى حاجز الـ 50 جنيه، وخلال الساعات الأخيرة بدأت تتزايد عمليات البحث عن أسعار الذهب في مصر، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

اسعار الذهب اليوم 9 مارس 2024 في مصر

معدن الذهب من اهم الاستثمارات التي يسعى عدد كبير من الأشخاص على اقتنائها لما فيه من مكاسب كبيرة، وخلال الأيام الأخيرة انخفضت اسعار الذهب وذلك بسبب توقيع صفقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وانتعاش الاقتصاد المصري بعد الحصول على الدفعة الأولى من الصفقة ، وإليكم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة ….

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم عيار 21 وزن 8 جرام 26 ألف جنيه .

سعر عيار الذهب عيار 24 حوالي ما يقرب من 3657 جنيه مصري.

أما عن سعر عيار الذهب عيار 21 وصل 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل 2742 جنيه مصري.

وأخيراً سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 2133 جنيه مصري.

اسعار الذهب عالمياً

حيث ارتفاع اسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم خاصة بعد زيادة سعر الفائدة بقيمة 6% والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري، خلال الأيام الماضية هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف .

كما بلغ سعر الأوقية 2.150 دولار أمريكي، وهذا ما جعل جرام الذهب عيار 21 يرتفع بحوالي 250 جنيه، خلال الثلاث أيام الأخيرة، حيث يمكن للأشخاص الراغبين في استثمار أموالهم شراء الذهب بغرض الاستثمار والحفاظ على الأموال في هيئة سبائك أو مشغولات ذهبية.