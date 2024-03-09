براتب يصل إلى 10 ألاف دولار سجل الآن في وظائف السفارة الأمريكية 2024

من حين لأخر تعلن السفارة الأمريكية بالقاهرة عن عدة وظائ شاغرة وبمرتبات خيالية وفي هذا الوقت يسعى الكثير من الشباب للحصول على فرصة عمل مناسبة، أعلنت السفارة الأمريمية عن وظيفة جديدة شاغرة وهي وظيفة مساعد المشاركة العامة “مساعد التبادلات” خلال الأسطر التالية سنوضح خطوات التسجيل في وظائف السفارة الأمريكية فضلاً عن الشروط التي يجب توافرها.

التسجيل على وظائف السفارة الأمريكية 2024

تم الكشف عن الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل على وظائف السفارة الأمريكية لكل مواطن يرغب في استغلال هذه الفرصة، على أن يتم إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار الوظائف الشاعرة.

اختر الوظيفة المطلوبة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

انقر على تقديم.

علمًا بأن السفارة الأمريكية من وقت لأخر تقم بالإعلان على عدد من الوظائف الشاغرة وفقًا للتخصصات التي ترغب بها.

تفاصيل الوظيفة الشاغرة بالسفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها إلى شخص للتقدم إلى منصب مساعد المشاركة العامة “مساعد التبادلات” علمًا بأن السفارة تجعل الفرص متساوية أمام الجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو العمر أو الانتماء السياسي أو الأصل العرقي، ووفقًا لما أعلنته السفارة أن الشخص الذي سيحصل على الوظيفة سوف يستلم مرتب مادي بصل إلى 10.312 دولار أمريكي في السنة.

علمًا بأن الوظيفة المعلن عنها متاح التقديم إليخا حتى 10 مارس 2024، علمًا بأن السفارة أعلنت أيصًا خلال الأيام الأخيرة عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لمهندس براتب 25586 دولار أمريكي في السنة.