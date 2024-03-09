اول ضحايا رامز جاب من الآخر رمضان 2024 على قناة MBC مصر

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن اول ضحايا رامز جاب من الآخر رمضان 2024، والذي من المقرر عرضه خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديداً يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2024، حيث يعد برنامج رامز جلال من أهم وأشهر البرامج الرمضانية والذي يمتلك ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على اول ضحايا رامز جاب من الآخر رمضان 2024 …..

اول ضحايا رامز جاب من الآخر رمضان 2024

حيث يريد الكثير من محبي برنامج رامز جلال التعرف على اول ضحايا رامز جاب من الآخر رمضان 2024 ، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عن اسمه قبل بداية الحلقة بدقائق كنوع من التشويق والإثارة، ومن أبرز ضحايا رامز جلال لعام 2024، الفنانة شيرين رضا وسمية الخشاب ومحمود العسيلي، وعمرو يوسف وإمام عاشور، وحنان مطاوع وعدد من نجوم الفن وكرة القدم والشخصيات العامة.

موعد برنامج رامز جلال على قناة ام بي سي مصر

ومن المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جلال على قناة MBC مصر بداية من يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، والموافق 1 رمضان 1445، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة على منصة شاهد وشاهد VIP.

تردد قناة MBC مصر

حيث يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة MBC مصر والاستمتاع بما تقدمه القناة من مسلسلات رمضانية وبرامج، على مدار اليوم من خلال ادخال التردد التالي:

التردد :12015.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:عمودي.

معدل تصحيح الخطأ:⅚.