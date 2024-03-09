قبل رمضان.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون mosla.gov.iq .. طريقة الاستعلام عن الأسماء

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، بحماس وإصرار، يستمرون أصحاب أسماء الرعاية الاجتماعية في السعي للعثور على القوائم المرتقبة، التي من المتوقع الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، يتطلعون بشكل خاص إلى الوجبة السابعة التي طال انتظارها، ورغم صبرهم، يظل المواطن العراقي المحتاج يبحث يوميًا عن أي تفاصيل جديدة قد تصدرها الجهات المختصة حول تنظيم هذا الدعم الاجتماعي المميز.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تدرك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية التأخير البارز في إعلان قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية، وتوضح أن عمليات فرز الطلبات تتطلب وقتًا كبيرًا نظرًا للارتفاع المستمر في أعداد المتقدمين لهذا الدعم، الوزارة تحث المتقدمين على تقديم المزيد من الصبر وتؤكد على شروط الانضمام إلى البرنامج.

والتي تشمل الجنسية العراقية والإقامة في العراق.

وعدم تجاوز أسرة المتقدم 4 أفراد، بالإضافة إلى احتياجات خاصة أو وجود أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعدم امتلاك أصول قيمة عالية، مع ضرورة تقديم جميع الوثائق الضرورية لتأكيد أحقية الحصول على الدعم.

كيفية التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية

تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إمكانية للمستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية العراقية الاطلاع على قوائم الأسماء والتحقق من تواجده بواسطة منصة “مظلتي”، يمكن تلخيص خطوات الاستعلام كالتالي.