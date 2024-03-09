10 آلاف دولار.. الان رابط التقديم على وظائف السفارة الأمريكية 202

رابط التقديم فى وظائف السفارة السفارة الأمريكية، 2024 ، حيث قامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن حاجتها إلى بعض الوظائف الشاغرة، وتتضمن هذه الوظائف مجموعة متنوعة من المجالات، ويتم التقدم لهذه الوظائف فقط استيفاء الشروط الأساسية، المطلوبة، فتح باب التقديم مجددًا،يتيح الفرصة للراغبين في العمل لديها لتقديم طلباتهم، وأعلنت السفارة الأمريكية أيضًا عن وجود مجموعة واسعة من المزايا التي يمكن للموظفين الحصول عليها،وتم التأكيد على أن هذه الوظائف ليست مقتصرة على أصحاب المؤهلات العليا فقط، وإنما يمكن لبعض الأشخاص غير المؤهلين أيضًا التقدم لها زمن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها، تحصل على المعلومات الشاملة حول هذه الفرص الوظيفية ومتطلباتها، بالإضافة إلى المزايا التي يمكن للمتقدمين الناجحين الاستفادة منها.

وظائف السفارة الأمريكية 2024 :

قامت لسفارة الأمريكية، بالقاهرة بالإعلان عن توفر بعض الوظائف التى تحتاجها السفارة خلال عام 2024، وذلك عن طريق إصدار بيان رسمى، يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بمعيار الوظيفة في السفارة الأمريكية والمؤهلات المطلوبة للتقديم، وتم نشر البيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن المعلومات الكافية للمواطنين لتمكينهم من تقديم طلباتهم واستيفاء الشروط المذكورة.

اسم الوظيفة المتاحة هو “حراسة مكتبية”، وآخر موعد لتقديم الطلبات في نهاية شهر مارس، يتم تحديد الراتب الأساسي للوظيفة عند 4565 دولار سنويًا، وتتوفر خيارات العمل بدوام كامل أو نصف دوام، حيث يعادل العمل بدوام كامل 40 ساعة في الأسبوع.

شروط التقديم لوظائف السفارة الأمريكية2024:

يجب على المتقدم للوظيفة أن يستوفي الشروط التالية:

1. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عام في العمل بالسفارات الأخرى.

2. أن يتمتع بمهارات في التدبير المنزلي، خاصة إذا كانت الوظيفة تتعلق بالعمل المنزلي.

3. أن يكون لديه معرفة بتقنيات التنظيف الحديثة والقدرة على تطبيقها.

4. أن يكون على دراية شاملة بالتنظيف الكيميائي والقدرة على العمل به.

5. أن يلتزم بمعايير السلامة والحفاظ على نظام الصحة والسلامة في مكان العمل.

6. أن يكون لديه لياقة بدنية جيدة وقوة بدنية كافية لأداء المهام المطلوبة، بما في ذلك رفع الأشياء الثقيلة وتحريكها من مكان لآخر.