غليت أوى هتملي البيت سوبيا بأقل التكاليف ..طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت بكل سهولة.. طعمها روعة واشربي طول شهر رمضان براحتك

والله بعوده الايام شهر رمضان المبارك على الأبواب، حيث لم يتبقى سوى يومان فقط على حلول الشهر الفضيل الذي ينتظره اغلب المصريين بسعادة غامرة، وتسعد ربات البيوت بالاستعدادات اللازمة، من خلال تجهيز المشروبات التقليدية الخاصة بهذا الشهر، وتخزين مختلف المأكولات والخضروات، هذه الخطوة تأتي لتيسير عملية إعداد الوجبات خلال فترات الصوم، إذا كنتِ من المهتمين بهذه الاستعدادات، فاليك طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت أسرع طريقة مجربة طعم رائع وبأقل التكاليف.

مقادير عمل بودرة السوبيا في البيت

لاتحتاج طريقة عمل السوبيا مكونات كثيرة لإعدادها ولا اي أجهزة لذلك تعد سهلة للغاية حيث كل ما يتطلبه الأمر هو خلط كافة المكونات التى سوف نوضحها إليكم فيما يلي:

كوب من السكر البودر

كوب من لبن البودر

كوب من كريم شانتي بودر

كوب من دقيق الارز

فانيلا بودر

ملعقة كبيرة من ريحة جوز الهند.

طريقة لعمل بودرة السوبيا في البيت

يتم مزج جميع المكونات معًا في وعاء حتى تتجانس بشكل كامل، وتُخزن بودرة السوبيا في قارورة زجاجية إلى أن يحين وقت استعمالها، وأصبح معكي كمية من السوبيا موفرة للغاية تكفي الاستعمال مدة اسبوعين او اكثر حسب استهلاكك وسوف نوضح كيفية تجهيز مشروب السوبيا مثل بتاع المحلات واحلا وانضف فالمطعم بطريقة مجربة وإليكم الخطوات فيمايلي: