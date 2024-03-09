المسلسل الأضخم والأكبر إنتاجًا .. مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز والقنوات الناقلة

ينتظر المشاهدين بفارغ الصبر عرض مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز برمضان 2024 نظرًا لأن الإعلان الدعائي مشوق إلى حد كبير وحصد ملايين المشاهدات، ومن المتوقع أن يكون هذا العمل ملحمة تاريخية وتم التصريح أنه الملسل الأضخم إنتاجًا، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

من المقرر أن تعرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز يوم 1 رمضان 1445 الموافق 11 مارس 2024، علمًا بأن هذا المسلسل سيكون ملحمة تاريخية والأكثر إثارة بالمعنى الحرفي ويتكون هذا المسلسل من 30 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على قنوات المتحدة والمنصات الإلكترونية التابعة لها، ولكن حتى الوقت الراهن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مواعيد عرض المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين

من الجدير بالذكر أن مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز سيتم عرضه على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية. ويشارك في البطولة أيضًا نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، كما أن المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

المسلسل ملحمة تاريخية بالمعنى الحرفي حيث ان القصة تدور حول مؤسس طائفة الحشاشين “حسن ابن الصباح” ويجسد شخصيته الفنان الكبير كريم عبد العزيز علمًا بأن تلك الجماعة هي أخطر جماعة قتالية على مر العصور بل تم وصفها بأنها الأرعب والأكثر ارتكابًا للجرائم التي لا يتخيلها عقل.