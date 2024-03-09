لو انت من ذوي الإعاقة .. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي rdis.moss.gov.eg

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2024، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراءات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم لعام 2024، حيث يبحث العديد من المواطنين في مختلف محافظات مصر عن الرابط والخطوات اللازمة للقيام بذلك، يتناول هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من الاستعلام.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2024

وفّرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل عملية الاستعلام للمواطنين دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر، يأتي هذا الدعم في إطار تقديم الدعم لفئة ذوي الإعاقة لمساعدتهم في التكيف مع التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إليك خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم.

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

. اختر أيقونة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

حدد محافظة إقامتك.

سجل بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية الخاص بك.

أدخل جميع البيانات الشخصية الضرورية.

اضغط على كلمة “استعلام”، وستظهر نتائج الطلب لك.

ما هي الامراض التي يمكن لصاحبها الحصول على الكارت

يمكن للأفراد الذين يعانون من الحالات التالية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.