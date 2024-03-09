العلف يفاجئ الجميع الان.. مفاجأة غير متوقعه في اسعار العلف اليوم السبت 9 مارس 2024.. خزني للطيور قبل ميغلى!!

لوحظ ارتفاعا كبيرا في عدد الاستعلامات حول سعر طن الذرة الصفراء عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك في يوم السبت الموافق لتاريخ التاسع من مارس من عام 2024، حيث ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة خلال هذه الفترة. ومع بداية تداولات ذلك اليوم، تم ملاحظة ارتفاع في أسعار الذرة، تعد الذرة الصفراء من الزراعات الأساسية التي يسعى وراءها الزراع ومربو الدواجن، وذلك بسبب دورها المركزي في صناعة العلف، بالتالى فإن أية زيادة في أسعار الذرة الصفراء تقود إلى ارتفاع كلفة الأعلاف، وعلى النقيض من ذلك، فإن انخفاضها يؤدي إلى تراجع سعر الأعلاف.

اسعار الاعلاف

أخبر التجار أنه تم رصد تغيرات في أسعار الأعلاف حيث تتراوح أسعار الطن الواحد لعلف دواجن البياض بين 25000 و 26000 جنيه، وتتراوح أسعار أعلاف الماشية بين 17000 و 22000 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ سعر طن علف البط 28500 جنيه، وعلف الأرانب والغنم بين 17500 والحمام 24500 والسمان 29000، كما تتراوح أسعار علف الرومي بين 31000 جنيه، وعلف السمك 32000 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18000 جنيه، وعلف النعام 33000 جنيه.

اسعار الاعلاف الجديدة اليوم السبت2024

أكدت بعض المصادر الموثوق بها لدينا ازدياد قيمة طن الأعلاف اليومي في الأسواق المحلية، وهو ما يدل على وجود حديث يتعلق بهذا الموضوع.

سجل اليوم سعر علف بادي نحو 28000 جنيهاً.

بينما وصل ثمن علف نامي إلى نحو 27700 جنيه مصري.

في حين سجل علف ناهي 27600 جنبها.

وجاء سعر علف بادي نامي 27000 جنيهاً

سجل سعر الطن من الذرة الصفراء.

فعلاً، شهدت الأسعار ازديادا للذرة الصفراء في السوق المصرية اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك تفاوتا في الأسعار بحسب المنطقة المختلفة. وقد بلغ سعر الطن من الذرة الصفراء اليوم على النحو التالي: