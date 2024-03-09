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اهلا رمضان .. طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت
كيفية عمل السمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيتؤ استكشفي كيفية تحضير عجينة السمبوسة في راحة منزلك بمقادير دقيقة وفعّالة، وذلك دون إنفاق كبير وبنتائج ستثير إعجاب ضيوفك، اجعلي فرحة عائلتك في شهر الخير تكتمل بوجبة شهية ومختلفة اختاري حشوتك المفضلة لتُضفي طابعًا خاصًا على الطعم، واستمتعي بلمسة متميزة عند تحضيرك للعجينة الرقيقة التي تمنح السمبوسة قوامًا مثاليًا وقشورًا مقرمشة. استفيدي من هذا المقال الذي يقدم لك طريقة بسيطة باستخدام مكونات يمكن العثور عليها بسهولة في مطبخك.
مقادير عمل عجينة السمبوسة في البيت
استعدّي عجينة السمبوسة بسهولة في رحاب منزلك باستخدام مكونات بسيطة ومتاحة، إليك الوصفة.
- كوبان من الدقيق.
- ربع كوب من زيت النبات أو زبدة مذابة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة تحضير عجينة السمبوسة في البيت
- في وعاء كبير، قم بمزج الدقيق والملح بعناية.
- ثم أضف الزيت وامزج المكونات بين يديك بدقة حتى يتحقق التوازن.
- ضيفي الماء الدافئ تدريجيًا إلى الخليط أثناء العجن المستمر، حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة، واضطر إلى إضافة المزيد من الماء أو الدقيق إذا لزم الأمر للحصول على القوام المناسب.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لتسهيل عملية تمديد العجينة وتشكيل السمبوسة.
- شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة وامتصاصي لتحصلي على نتائج أفضل.
- على سطح مرشوش بالدقيق، قومي بفرد كل كرة بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة.
- اقطعي العجينة إلى دوائر أو مربعات بحسب تفضيلك.
- املأي كل قطعة بالحشوة التي تحبينها، ثم أغلقيها جيدًا لتشكيل السمبوسة بشكل محكم.
- يمكن قلي السمبوسة في زيت ساخن حتى تحصل على لون ذهبي جميل، أو تخبز في الفرن عند 180 درجة مئوية حتى تنضج.
- يمكن تحضير العجينة مسبقًا وتخزينها في الثلاجة ليومين على الأقل.
- للحصول على سمبوسة مقرمشة، تأكدي من قليها في زيت ساخن جيداً.
- يُمكنك تجديد التجربة باستخدام حشوات متنوعة مثل اللحم المفروم، الخضروات المقلية، الجبنة، أو حشوة الفطر.