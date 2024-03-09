اهلا رمضان .. طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيتؤ استكشفي كيفية تحضير عجينة السمبوسة في راحة منزلك بمقادير دقيقة وفعّالة، وذلك دون إنفاق كبير وبنتائج ستثير إعجاب ضيوفك، اجعلي فرحة عائلتك في شهر الخير تكتمل بوجبة شهية ومختلفة اختاري حشوتك المفضلة لتُضفي طابعًا خاصًا على الطعم، واستمتعي بلمسة متميزة عند تحضيرك للعجينة الرقيقة التي تمنح السمبوسة قوامًا مثاليًا وقشورًا مقرمشة. استفيدي من هذا المقال الذي يقدم لك طريقة بسيطة باستخدام مكونات يمكن العثور عليها بسهولة في مطبخك.

مقادير عمل عجينة السمبوسة في البيت

استعدّي عجينة السمبوسة بسهولة في رحاب منزلك باستخدام مكونات بسيطة ومتاحة، إليك الوصفة.

كوبان من الدقيق.

ربع كوب من زيت النبات أو زبدة مذابة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة في البيت