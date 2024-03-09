موعد ليلة الشك رمضان 2024 بالجزائر وأحب الأعمال في هذه الليلة

ليلة الشك تأتي في آخر يوم من شهر شعبان تحديدًا بعد غروب الشمس، وفيا تقوم بعض الاستطلاعات الفلكية والتي تُرشدنا إلى أول أيام شهر رمضان، وزادت محركات البحث في الساعات الأخيرة حول موعد ليلة الشك رمضان 2024 بالجزائر، فهي ليلة مباركة يقوم فيها الكثير بعديد من الطقوس الدينية والاستعدادات المختلفة لاستقبال أعظم شهور السنة، وسوف نذكر موعد هذه الليلة بناء على تصريحات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.

موعد ليلة الشك رمضان 2024 بالجزائر

جميع أهل الجزائر يبحثون الآن عن موعد ليلة الشك رمضان 2024، حيث فيها تبدأ الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل بالسحور وصلاة التراويح، وتبعًا لما أصدرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية في بيان لها أن “ليلة الشك” ستكون يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024، والتي فيها سيتم استطلاع “هلال شهر رمضان” حيث من المتوقع أن يبدأ الشهر من يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 وذلك في الكثير من الدول العربية والإسلامية.

أحب الأعمال في ليلة الشك رمضان 2024

أداء العبادات للتقرب من الله عز وجل وتعظيم شعائره أمر مستحب في كافة الأوقات، ولكن كثير من الأشخاص بمجرد معرفة موعد ليلة الشك رمضان 2024، يكثرون من أداء الأعمال الصالحة، ولعل أكثر هذه العبادات شيوعًا هي أداء صلاة التسابيح، والتي تم فيها القيام بالآتي:

صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة، ويتم فيها قراءة سورة الفاتحة وما يتيسر لك من القرآن.

قبل الركوع يجب ترديد هذه التسابيح:سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ” عدد 10 مرات”.

ثم الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع تقول ” سمع الله لمن حمده” وترديد هذه التسابيح مرة أخرى 10 مرات.

ثم السجود وبعد الانتهاء من قول ” سبحان ربي الأعلى” يتم قول التسابيح 10 مرات أخرى.

دعاء يوم الشك رمضان 2024

دعاء يوم الشك في رمضان ليس محددًا بنص معين في السنة النبوية أو القرآن الكريم، ولكن يمكن للمسلم أن يدعو بما تيسر من الأدعية العامة التي تعبر عن تقربه إلى الله تعالى وطلب الهداية والرحمة والمغفرة. يمكن الدعاء بأدعية مثل: