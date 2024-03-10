“رامز جاب من الآخر” برموا برنامج رامز جلال رمضان 2024 وأبرز نجوم المستضافين

مع كل موسم رمضاني وكل عام يثير طرح رامز جلال برومو برنامجه وهذا العام يحمل اسم “رامز جاب من الآخر” على MBC مصر حماسًا كبيرًا وتفاعلًا ملحوظًا، وذلك استعدادًا لشهر رمضان في عام 2024، وقد علقت الكثير من المشاهدين على هذا البرومو الحصري، الذي بدأ بصوت رامز جلال مهنيء الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك، ليتبعه بتقديم لمحة مثيرة عن ما ينتظره الجمهور في البرنامج.

رامز جاب من الأخر

ظهر رامز جلال في البرومو بإطلالة جديدة مع شعر بنفسجي، وبجانبه ذئب يُظهر أهمية الثقة في مجال عمله، كما لفت البرومو الانتباه أيضًا بتواجد عدد كبير من النجوم مثل باسم سمرة، وأحمد السقا، وحمدي الميرغني، وغيرهم، الذين سيشاركون في تجربة المقالب المختلفة التي يخطط رامز لتنفيذها في البرنامج.

بروموا اعلان برنامج رامز جلال جاب من الأخر

أما عن البرمو فقد أظهر أن الحلقات ستجمع عدة ضيوف في وقت واحد لتعرضهم لمجموعة متنوعة من المقالب، بما في ذلك مواقف مثل التعرض للثعابين والغواصة والسقوط في الماء، وختم رامز البرومو برسالة تشير إلى أن التحديات في البرنامج قد تفوقت على التوقعات، وأنه سيكون له عودة قوية في البرنامج بعد غيابه، مع التحذير من تجارب قاسية قد تنتظر الضيوف.‌

أما عن القنوات التي سوف يتم عرض عليها برنامج رامز جاب من الأخر فسيتم عرضه على شاشة قنوات ام بي سي وإليكم الترددات الصحيحة.

بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر 🤲🤍

بعون الله البرومو الرسمي لبرنامج #رامز_جاب_من_الاخر 💪🔥🔥 على MBC مصر والله المستعانhttps://t.co/Ssk45ouUFw — Ramez Galal (@ramezgalal) March 9, 2024

تردد قناة mbc عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc عبر القمر الصناعي عرب سات