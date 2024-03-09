استعلم الآن.. رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري 2024 بالأردن

أكدت مصادر من القوات المسلحة الأردنية إصدار الإعلان الرسمي لقوائم الأسماء المستحقين ويشمل ذلك ضباط الرتب العليا والمتوسطة والجنود، وفقا للشروط والضوابط المحددة مسبقا من قبل صندوق الإسكان العسكري لعام 2024، الذي ينظم استفادة المستفيدين من الإسكان العسكري ويوفر الخدمات لهم ومنذ ذلك الإعلان أصبح أسماء المستحقين للإسكان العسكري 2024 هي من اكثر الموضوعات بحثا في الأردن، حيث يجب على جميع الأشخاص المستحقين زيارة إدارة الإسكان والأشغال العسكرية للحصول على القرض، تابع معنا في هذا المقال لمعرفة رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للإسكان العسكري لعام 2024.

رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري 2024

يمكن الآن الاستعلام عن قائمة أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر مارس 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا عليك الدخول علي الموقع الرسمي لمكتب الإسكان العسكري الأردني

ثم إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية في الحقل المخصص.

ثم إدخال رقم خدمتك بدقة في الحقل المحدد، ثم النقر علي خانة البحث.

سيتم عرض نتائج الأهلية لقرض السكن العسكري على الشاشة، إلى جانب موقعك.

شروط قرض الإسكان العسكري بالأردن

هناك عدة متطلبات يجب توافرها للحصول على القرض الإسكاني العسكري في الأردن، وسوف نتعرف الآن على هذه المتطلبات.

يجب على المتقدم أن يكون قد انتهى من خدمته الفعلية لمدة لا تقل عن 20 سنة.

أن يكون الهدف من دور الإسكان هو توفير قروض لضمان السكن لأولئك الذين لا يمتلكون منازل.

تسديد مبلغ القرض أثناء مدة العمل.

الأشخاص الذين توفوا أثناء قيامهم بواجبهم يتم استثناؤهم.

يجب أيضا على الضامن للقرض أن لا يزيد قيمة القرض عن عتبة عشرة آلاف دينار، وأن يتم إعفاؤه من الفوائد.

طرق التواصل مع الإسكان العسكري بالأردن

هناك العديد من الوسائل التي يمكنك استخدامها للتواصل مع الإسكان العسكري الأردني. إليك بعض هذه الوسائل: