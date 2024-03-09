عائد خرافي لشهادة بنك مصر الجديدة 2024 .. .. هتاخد فالشهر 4000 جنيه ثابتة على كل ٥٠ ألف جنيه استثمار

أعلن بنك مصر عن إطلاق مجموعة من شهادات الادخار التي صممت لتناسب احتياجات العملاء الخاص بالبنك مع مراعاة الأهداف الشخصية لكل منهم تحتوي هذه القرارات على شهادات تدفع عوائدها شهريا بالإضافة إلى شهادات أخرى توزع الأرباح سنويا تعتبر هذه الشهادات الجديدة من بنك مصر من بين الخيارات الاستثمارية الممتازة وسنقوم بتقديم مزيد من المعلومات حولها تفصيلا كالآتي.

شهادات بنك مصر 2024 الجديدة

أطلق بنك مصر سلسلة من الشهادات الاستثمارية الجديدة استجابةً لما قرره البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الفائدة على الودائع والقروض بمقدار 6%، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد اليوم. لهذا السبب، اتخذ الفرع الرئيسي لبنك مصر قراراً بإصدار عدد من الشهادات التالية:

شهادة استثمار تقدم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع عائد يصل إلى 30% سنويًا.

وفيما يتعلق بالسنة الافتتاحية، من المتوقع أن ترتفع العائد إلى نسبة خمسة وعشرون بالمئة.

في السنة الثالثة سيتم توزيع العائدات بشكل سنوي دوري.

أنواع شهادات بنك مصر

يوفر بنك مصر مجموعة من الشهادات الادخارية التي تشمل شهادات ذات آجال سنوية وأخرى بمدد تمتد حتى ثلاث سنوات وتحمل عوائد شهرية ثابتة، كما في حالة شهادة القمة، حيث تأتي تشكيلة شهادات بنك مصر بالترتيب التالي:

شهادة طلعت حرب

ويمكن الاستثمار في شهادة طلعت حرب التي لها العديد من المميزات التي جاءت كالتالى: