جبنا الفوانيس أحمر وأخضر.. عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك 1445 وأجمل الأدعية

يهتم العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم بإرسال تهاني بحلول شهر رمضان المبارك لعام 2024-1445، مع تقديم التهاني والدعاء للأهل والأصدقاء والأقارب وزملاء العمل بمناسبة قدوم شهر الصيام، ويبحث الكثير منهم عن أجمل العبارات والصور للتهنئة بمناسبة رمضان إلى أصدقائهم أو من يحبون، وهذه الصور تكون سببا في إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الآخرين ورسم البسمة على وجوههم، نعرض لكم مجموعة متميزة من أجمل رسائل التهنئة بشهر رمضان مكتوبة بالعربية الفصحى والعامية، لتختاروا ما يناسبكم لتهنئة الأحباء أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع بداية العد التنازلي لنهاية شهر شعبان.

عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك 1445

كثير من الأشخاص يبحثون عن عبارات التهنئة التي يمكن أن يهنئوا بها أقاربهم وجيرانهم وأصدقائهم وأسرتهم في شهر رمضان الكريم وفيما يلي، نقدم بعض العبارات التهنئة بحلول شهر رمضان.

كل عام وأنتم بخير أعاد الله عليك الشهر وأنت بخير وسعادة.

أهنئكم بحلول الشهر الكريم وأدعو الله أن يجعله شهر خير عليكم وعلى من تحبون.

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم أقرب إلى الله.

بشركم الله بشهر رمضان الكريم بالسعادة، وغفر الله لكم به جميع ذنوبكم.

أعاد الله عليكم شهر رمضان بالخير والبركات.

أقدم لكم أحر التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان الفضيل.

أتمني لكم في هذا الشهر السعادة والهناء والبركة والرزق الوفير.

مبارك عليكم الشهر الكريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، غفر الله لنا ولكم، وتقبل منا صالح أعمالنا.

أجمل أدعية شهر رمضان

يجب على كل مسلم في هذا الشهر أن يزيد من الدعاء إلى الله، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية صياغة العديد من الأدعية التي يستخدمونها للتقرب من الله، لذلك نقدم لكم في النقاط التالية بعض الأدعية التي يمكنكم الدعاء بها في شهر رمضان.

اللهم اغفر لنا ولمن نحب وأعفو عنا وعمن نحب يا الله في هذا الشهر الفضيل.

اللهم في هذا الشهر افتح لنا أبواب الرزق يا رب إنك على كل شيء قدير.

اللهم أجعل لنا رزق وفير في هذه الأيام المباركة، وارزقنا رضاك عنا يا أكرم الأكرمين.

اللهم كما بلغتنا رمضان أعنّا على صيامه، وزكاته، وقيامه، وتقبله منا يا رب العالمين.

اللهم يا من خلقتني ووضعتني في هذه الدنيا يسر لي أمري وارزقني السعة في الرزق يا الله.

اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي واكتبني من عبادك الفائزين في هذا الشهر الفضيل.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدعوك بأسمائك الحسني أن تهدي لي نفسي وأن ترحمها يا الله.

اللهم إني استعين بك على قضاء حوائجي فلا تجعلني أحتاج لأحد غيرك يا الله.

اللهم أعنا على صيام شهر رمضان، وقيام ليالي رمضان، وقراءة القرآن الكريم في نهار رمضان.

اللهم ارزقنا خير هذا الشهر، وبركة الوقت فيه، الهداية للطريق الذي تحبه وترضى

أجمل صور تهنئة شهر رمضان 1445

يمكنكم إرسال صور تهنئة بشهر رمضان إلى الأصدقاء وزملاء العمل والأقارب، بمناسبة حلول الشهر الكريم، وذلك لإضفاء البهجة على قلوبهم ورسم الابتسامة على وجوههم