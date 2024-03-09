NOW “قدمي فورا“.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وأهم الشروط اللازمة

تماشياً مع سعي الحكومة الجزائرية لتعزيز دعم شرائح المجتمع المختلفة، يسرنا الإعلان عن فتح باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تستهدف النساء الجزائريات اللواتي يواجهن صعوبات مالية، تقدر قيمة هذه المنحة بمبلغ 800 دينار جزائري، بهدف توفير دعم مالي للنساء اللواتي لا يمتلكن دخلًا ثابتًا أو لديهن دخل غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024

للراغبات في التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024، يُسهل الوصول إلى هذه الفرصة عبر الخطوات البسيطة التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

النقر على قسم المنح والبدلات، المتاح ضمن قائمة منح البطالة.

اختيار “منحة المرأة المقيمة في المنزل” من بين الخيارات المعروضة.

تحديد الولاية التي يتوجب على المتقدمة القاطنة فيها، مع إدخال البيانات المطلوبة بعناية.

إرفاق المستندات الضرورية المؤكدة للتأهل وضمان استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

الضغط على زر “الحفظ” لإتمام عملية التسجيل.

تتيح هذه الخطوات البسيطة للنساء الجزائريات اللاتي يعيشن ظروفاً صعبة الوصول إلى فرصة المنحة بسهولة وفعالية، يُشجع الوكالة على التقديم الفعّال والفوري، وتؤكد على أهمية تقديم المعلومات بدقة لضمان استفادة النساء المستحقات من هذا الدعم المالي الذي يعزز استقرارهن في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

شروط منحة الماكثة في البيت 2024