تراجع جديد يضرب جميع التجار.. إنخفاض مفاجئ في سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 9 مارس 2024 .. اعرفي السعر يا ست الكل عشان محدش يضحك عليكي

سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهدت عمليات البحث المكثفة من قبل ربات البيوت والتجار عن أسعار طن الأرز الشعير انخفاضًا واضحًا اليوم السبت الموافق 9/3/2024، حيث انخفضت أسعار الأرز الأبيض الحر والمعبأ في جميع المنافذ التجارية والأسواق قبل بداية شهر رمضان، ويعود هذا الانخفاض إلى جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الأرز في فروع معارض ومنافذ أهل رمضان في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، يمكنكم متابعة أسعار الأرز الشعير اليوم في جميع المنافذ التجارية والأسواق من خلال موقعنا البديل.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يتطلع العديد من المستهلكين إلى معرفة سعر طن الأرز الشعير في الوقت الحالي، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا في الساعات الأخيرة، بما في ذلك أسعار أنواع مختلفة من الأرز مثل العريض الحبة والرفيع الحبة بالإضافة إلى الأرز الأبيض بنسبة 5% و3%، يتم تحديد سعر الأرز بناءً على نوعه وجودته ومنتجيه، وقد سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم الأمثل كما يلي:

اليوم، وصل سعر الأرز الشعير لنوع رفيع الحبة إلى 17100 جنيه للطن.

بينما بلغ سعر الأرز لنوع عريض الحبة 18100 جنيه للطن.

وسجل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة، بتخفيض 3%، نحو 29300 جنيه للطن.

فيما وصل سعر الأرز الشعير لنوع رفيع الحبة كسر 3% إلى 28300 جنيه للطن.

سعر كيلو الارز الابيض اليوم

يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم للمستهلك حوالي 35 جنيهًا، مع تفاوت الأسعار من منطقة إلى أخر، يسجل سعر الأرز في اليوم الحالي ضمن المقررات التموينية، حيث يتم توزيعها للمستحقين ببطاقة الدعم بسعر 12.6 جنيه.

أسعار السلع والمواد الاساسية اليوم