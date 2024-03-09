إنخفاض بأمر من الشعب.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 مارس 2024 في البورصة والأسواق .. أسعار تفتح النفس قبل رمضان

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تميزت أسعار الدواجن اليوم السبت، 9 مارس 2024، بالاستقرار الملحوظ قبل بدء التعاملات في البورصة والأسواق، وذلك عقب تراجع سعر الفراخ البيضاء بمقدار يتراوح بين 2 و 3 جنيهات للكيلو، إضافة إلى انخفاض أسعار الفراخ الساسو بمقدار 4 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث من بورصة الدواجن الرئيسية.

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أسعار الدواجن الآن

يتراوح سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم بين 90 جنيهًا و92 جنيهًا.

ويصل سعره للمستهلكين بين 108 و112 جنيهًا حسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل وأرباح التجار.

بينما أسعار فراخ أمهات الدواجن البيضاء، فتتراوح بين 80 جنيهًا للكيلو، في حين وصل سعر البط المسكوفي إلى 97 جنيهًا.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم

تم تسجيل أسعار الدواجن الحمراء والساسو في المزارع بين 102 و103 جنيهات للكيلو.

وتباع للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 112 و115 جنيها.

حيث سعر الفراخ البلدي فهو 115 جنيها تسليم أرض المزرعة.

ويصل إلى المستهلكين بأسعار تتراوح بين 118 و130 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه وأجزاء الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم تراوحا ما بين 215 و225 جنيها، بينما يتراوح سعر الشيش طاووق بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، تختلف الأسعار حسب كل منطقة.

سعر كرتونة البيض اليوم