“الفلوس وصلت خلاص”.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024.. ادخل شوف نفسك هتزيد ولا لا..!!

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق تعتبر واحدة من القضايا الهامة التي تثير اهتمام العديد من المواطنين في البلاد، فالمتقاعدين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع وقد قدموا خدماتهم وتضحياتهم خلال سنوات عمرهم العملية، ومن الواجب على الحكومة أن تهتم بشؤونهم وتضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد، في هذا الإطار، قررت الحكومة العراقية زيادة رواتب المتقاعدين في عام 2024، وهذا القرار يعد خطوة إيجابية ومهمة لتحسين ظروف المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، إذ يعاني العديد من المتقاعدين في العراق من ظروف اقتصادية صعبة وتقلص في الدخل، مما يجعلهم يعيشون في ظروف غير كريمة ويصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الأشخاص المستحقين للزيادة

يحق لمجموعة متنوعة من الأفراد الاستفادة من الزيادة الجديدة في رواتب التقاعد، وتشمل هذه الفئات:

الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن مليون دينار عراقي. أولئك الذين يمتلكون أبناء مسجلين في نظام التعليم. المطلقات والأرامل اللواتي يستحقن الحصول على تلك الزيادة. النساء غير المتزوجات اللواتي يستحقن الزيادة كذلك.

تم اتخاذ هذا القرار بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتم اختيار الفئات المذكورة بناءً على وضعهم الاقتصادي المتردي وحاجتهم الماسة إلى هذه الدعم.

زيادة الرواتب

تحدثنا مسبقا عن الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين، والاستفسارات المتكررة بشأن موعد صرفها، وزارة المالية أكدت أنها ستواصل صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر، مع تنفيذ الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر مارس.

معرفة اجور المتقاعدين

وفي صدد هذا الخبر، إذا كان المتقاعد يرغب في معرفة الجدول الخاص بالرواتب بعد تطبيق الزيادة، يوفر له الحكومة الآتي: