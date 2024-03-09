“قيمتها 1000 جنيه”.. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وأهم شروط صرف منحة وزارة القوى العاملة

قامت وزارة القوى العاملة بتيسير الإجراءات للعمالة الغير منتظمة من خلال فتح خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقعها الرسمي، جاء هذا الإجراء بعد توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن خلال احتفالات عيد العمال العام الماضي عن صرف منحة استثنائية قدرها 1000 جنيه لكل فرد من العمالة الغير منتظمة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024

للتسهيل على العمالة الغير منتظمة، يمكن أيضًا الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة إلكترونيًا عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

2. النقر على أيقونة “استعلام عن المنحة”.

3. كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له.

4. النقر على خيار “بحث”.

5. يظهر نتيجة الاستعلام في غضون ثوانٍ قليلة.

بهذا الإجراء، تسعى الوزارة إلى تسهيل وتيسير عملية الاستعلام وتوفير المعلومات الضرورية للفئات المستحقة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

شروط صرف منحة وزارة القوى العاملة

أوضحت وزارة القوى العاملة المصرية بأن هناك فئات محددة تستحق الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل هذه الفئات:

عمال تراحيل الباعة الجائلين.

صغار المشتغلين لحساب أنفسهم الخاصة.

عمال اليومية في القطاع الخاص.

موزعي الصحف.

جميع هذه الفئات مستحقة للحصول على المنحة التي تقدمها الحكومة، ومع ذلك، يتوجب على المتقدمين تحقيق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

أن يكون مسجلًا في بيانات العمالة الغير منتظمة لدى وزارة القوى العاملة.

أن يكون المتقدم حاملًا لبطاقة الرقم القومي.

تأكيدًا على التأهيل والاستحقاق للمنحة، يجب على الفئات المستهدفة تحقيق هذه الشروط الأساسية لضمان توجيه الدعم المالي إلى الأفراد المحتاجين والمستحقين لهذه المساعدة.