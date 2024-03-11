الحق احجز شقتك دلوقتي.. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بمقدم بسيط لمحدودي الدخل من الموقع الرسمي لصندوق الإسكان

يبحث كثير من المستفيدين عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حيث يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشاريع المقدمة من الدولة لإعانة الشعب على حمل أعباء الحياة وقد خصصت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية هذا المشروع لمحدودي الدخل وقد طرحت المشروع في عدة محافظات حول الجمهورية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول حجز الوحدات.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يبحث كثير من المستفيدين عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الذي قد طرحته الوزارة لمساعدة الطبقة المتوسطة وذوي الاحتياجات الخاصة ويمكن الاستعلام عن الإسكان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

يتعين عليك في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان والتمويل العقاري وذلك من خلال الرابط التالي

ثم يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة مشروع الإسكان

ثم يتعين عليك بعدها إدخال رقم المشروع الذي سجلت فيه

وفي الخطوة التالية يتعين عليك إدخال كافة بياناتك الشخصية ثم الضغط على أيقونة إرسال

وبعد اتباعك للخطوات السابقة سيظهر لك حالة الطلب إما بالقبول أو الرفض

أهم شروط الحجز في مشروع الإسكان

وضعت الوزارة عدة شروط حتى يتمكن المستفيدون من الحجز في مشروع الإسكان المقدم لفئة معينة من المستفيدين ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

أن يحمل المتقدم على الحجز الجنسية المصرية

ألا يقل عمر المتقدم عن ال21 عامًا

أن تكون تلك المرة الأولى للمتقدم التي يحصل فيها على شقق من المشروع ولا يجوز له الحصول إن كان قد سبق وحصل على طرح.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم المتزوج عن 8000 جنيه مصري

ما هي المستندات المطلوبة لحجز الشقق السكنية

هناك عدة شروط يجب توافرها من أجل حجز الشقق السكنية، وهذه الشروط كما يلي:

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة من شهادة ميلاد مقدم الطلب.

نسخة من المؤهل العلمي.

إيصال مرافق حديث للكهرباء أو الغاز أو الماء.

شهادة حسن السيرة والسلوك.

شهادة موقف التجنيد.

صورة من شهادة ميلاد الزوجة للفرد المتزوج.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكشفت وزارة الإسكان، أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجديد بالنسبة لمحدودي الدخل 2024، وتضم مناطق التالية:-

– الإسكندرية ببرج العرب.

– مايو.

– أكتوبر الجديدة.

– أسيوط الجديدة.

– أسوان الجديدة.

– سوهاج الجديدة.

– بدر.

– مدن حدائق العاصمة في الدقهلية.

– كفر الشيخ.

– المنوفية.

– دمياط.

– الغربية.