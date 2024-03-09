إرتفاع جنوني مش هتتجوز خلاص كده .. سعر الذهب اليوم يثير القلق في قلوب المواطنين السبت 9 مارس 2024

إذا كنت تريد معرفة سعر الذهب اليوم السبت 9 مارس عيار 24,21,18 تابع كالتالي، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر أسبوعًا إيجابيًا، حيث تأثرت بشكل كبير بالتغيرات الكبيرة في الأسواق نتيجة للقرارات التاريخية التي اتخذها البنك المركزي المصري، يترقب المتداولون الخطوة القادمة والتأثيرات المحتملة لهذه القرارات على الأسواق بشكل كبير.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم بعيار 24 3691 جنيهًا.

بينما وصل سعر الذهب بعيار 21 إلى 3230 جنيهًا.

وسجل عيار 18 2769 جنيهًا.

بينما وصل سعر الذهب بعيار 14 إلى 2153 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب فوصل إلى 25840 جنيهًا.

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سعر الذهب في مصر خلال أسبوع

تميزت الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي بارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 10.8%، مما جعل سعر الجرام يرتفع إلى 3270 جنيهًا عند إغلاق التداولات، مقارنة ببداية الأسبوع حيث كانت تبلغ 2915 جنيهًا، جاء هذا الارتفاع عقب إعلان البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% لعائد الإيداع، و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة، و27.75% لسعر العملية الرئيسية.

بجانب ذلك، فقد منح البنك المركزي المصري السوق الحرية في تحديد سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع السعر الرسمي للصرف في البنوك، حيث بلغ حوالي 50.85 جنيه لكل دولار تقريبًا، مما يشكل زيادة بنسبة 66%، يعتبر هذا القرار خطوة جديدة في تعديل سعر الصرف لأول مرة خلال أكثر من 14 شهرًا، حيث استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية عند مستوى حوالي 30.95 جنيه لكل دولار خلال هذه الفترة.