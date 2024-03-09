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عمر بيتك بالخير قبل رمضان .. خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024
يبحث الجميع في الفترة الأخيرة عن خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية من أجل الاستفادة من المنحة السنوية المقدمة من الحكومة بالأردن بهدف مساعدة الفئات المحتاجة وتحسين مستواهم المعيشي بالتحديد قبل قدوم رمضان وذلك بتوصية من الملك عبد الله الثاني وتصل قيمة تلك المنحة إلى 100 دينار أردني ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم خطوات التسجيل في المكرمة الأردنية.
التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024
يمكن لأي شخص بكل سهولة الآن التسجيل في المكرمة الأردنية بشكل إلكتروني من خلال زيارة صندوق المعونة الوطنية من خلال اتباع الطريقة التالية:
- في البداية يتم التوجه إلى موقع صندوق المعونة الوطنية.
- ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال كافة المعلومات المطلوبة.
- بعد ذلك يتم النقر على أيقونة التسجيل في المكرمة الأردنية 2024.سيظهر إليكم استمارة إلكترونية.
- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة المكونة من كلًا من الاسم، رقم الهاتف المحمول، الحالة الاجتماعية، الجنس.. وغيرهم من مختلف البيانات.
- ثم إرفاق المستندات المطلوبة.
- بعد ذلك يتم النقر على أيقونة إرسال.
شروط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024
هناك مجموعة من الشروط اللازم استيفاؤها من أجل التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 وفيما يلي تلك الشروط:
- على المتقدم أن يكون أردني الجنسية.
- كما يجب أن يتم اتباع الخطوات التي سبق وذكرناها من أجل التسجيل.
- يلزم على المتقدم أن يكون مقيم داخل الأردن لفترة تصل إلى 3 أشهر متواصلين.
- كما يلزم ألا يكون له أي أملاك غالية الثمن داخل الأردن سواء أراضي زراعية أو عقارية.
- يجب أن يكون الملف الجنائي للمستفيد خالي من كافة الجنح المخلة بالأدب والأخلاق.
- يلزم ألا يكون له أي دخل شهري ثابت.