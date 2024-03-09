وفري قبل رمضان” عروض كازيون رمضان 2024 خصومات وعروض السلع الغذائية
مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم يشهد الطلب على العروض والتخفيضات ارتفاعاً في مختلف المحلات التجارية ومن بين هذه المحلات يتبوأ ماركت كازيون مكانة مميزة كوجهة تفضيلية للكثيرين يسعى العديد من الأشخاص إلى استكشاف عروض كازيون ليوم السبت 9 مارس 2024 بهدف تلبية احتياجاتهم اليومية واقتناء المستلزمات الأساسية بأسعار مناسبة وميسرة يقدم ماركت كازيون بانتظام عروضا مغرية على السلع الغذائية والمنتجات المنزلية مما يجعله وجهة مفضلة للعديد من الأفراد في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يمكن تلبية احتياجاتهم بأسعار تتناسب مع ميزانياتهم تلتزم كازيون بتقديم تجربة تسوق مميزة ومريحة لعملائها مما يجعلها وجهة مفضلة للتسوق في هذه الفترة الحيوية والمهمة قبل حلول شهر رمضان.
عروض كازيون رمضان 2024
تتميز عروض وتخفيضات ماركت كازيون في يوم السبت الموافق لتاريخ 9 مارس 2024 بتنوعها وشمولها لمجموعة واسعة من المنتجات والسلع حيث تشمل ما يلي:
- عرض على الأرز المصري من ماركة غلاوة بوزن 1 كجم بسعر 31.95 جنيه مصري بدلاً من 34.95 جنيه مصري.
- عرض على زيت الذرة من العلامة التجارية كريستال بوزن 2.2 لتر بسعر 319.95 جنيه مصري بدلاً من 329.95 جنيه مصري.
- عرض على زبدة الصفراء من ماركة جنة بوزن 1 كجم بسعر 129.95 جنيه مصري بدلاً من 131.95 جنيه مصري.
- عرض على صابون لليدين من ماركة دورو بوزن 100 جرام للقطعة بسعر 44.95 جنيه مصري بدلاً من 49.95 جنيه مصري.
- عرض على مناديل المطبخ جامبو رول من ماركة زينة بسعر 59.95 جنيه مصري بدلاً من 69.95 جنيه مصري.
- عرض على الشاي الناعم من العلامة التجارية عتريسه بوزن 250 جرام بسعر 52.95 جنيه مصري بدلاً من 59.95 جنيه مصري.
- عرض على المعكرونة من ماركة رويال بوزن 1 كجم بأنواع مختلفة بسعر 29.95 جنيه مصري بدلاً من 36.95 جنيه مصري.