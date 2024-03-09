“100 دينار في انتظارك”.. خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 وأهم الشروط المطلوبة

التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية، بتاريخ 9 مارس 2024، أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن تقديم مكرمة ملكية سخية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم المواطنين المحدودين في الدخل وتسهيل مواجهتهم للتحديات المالية الحالية، وتحسين ظروف معيشتهم، سيتم صرف هذه المكرمة بقيمة 100 دينار أردني للفرد المستحق.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

يسر صندوق المعونة الوطنية الأردني أن يعلن عن فتح باب التسجيل للحصول على المكرمة الملكية خلال عام 2024ن نقدم للمواطنين الكرام الخطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024:

يبدأ المتقدمون بزيارة موقع تكافل على الإنترنت، والذي تم إطلاقه لتيسير عملية التسجيل.

يقوم المتقدمون بإدخال الرقم السري والرقم الوطني لتسجيل الدخول إلى حسابهم الشخصي.

بعد إدخال البيانات الصحيحة، يتم الضغط على زر تسجيل الدخول للوصول إلى صفحة التسجيل.

يقوم المتقدمون بإدخال كافة البيانات المطلوبة بعناية، وضمان دقة المعلومات المقدمة.

بعد إكمال إدخال البيانات، يتحقق المتقدم من صحتها ويقوم بالتأكيد على طلبه.

يتم الضغط على زر تأكيد الطلب لإرسال المعلومات إلى صندوق المعونة الوطنية.

يتم مراجعة البيانات المدخلة من قبل الجهات المختصة، ويتم الرد على المتقدم في وقت قريب.

في حالة القبول، سيتم تحويل المكرمة الملكية تلقائيًا إلى الحساب البنكي المسجل للمتقدم.

شروط المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار

هناك عدة شروط يجب توفرها للحصول على المكرمة الملكية الأردنية، وفيما يلي نلقي نظرة على هذه الشروط:

يجب على المتقدم أن يكون من ذوي الجنسية الأردنية.

يشترط على المتقدم أن يكون مقيمًا بشكل قانوني في المملكة الأردنية الهاشمية.

يجب أن يكون المتقدم قد استفاد من الدعم النقدي المقدم من السلطات.

يتعين على المتقدم أن يكون من محدودي الدخل أو العاطلين عن العمل.

يتوجب على المتقدم عدم امتلاك أموال أو ممتلكات ذات قيمة باهظة.

يجب أن يكون المتقدم منتفعًا بصندوق المعونة الوطنية.

يتوجب على المتقدم عدم استخدام المكرمة الملكية في أنشطة استثمارية أو ترفيهية.

تلك الشروط تضمن التوجيه الدقيق للمكرمة نحو الفئات المستحقة، وتعزز استفادة الأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم الملكي لتحسين ظروفهم المعيشية.