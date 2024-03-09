“تقليل ساعات العمل في الصيام” مواعيد العمل في شهر رمضان 2024 لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والبنوك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من الموظفين في جميع أنحاء البلاد عن جداول العمل خلال شهر رمضان 2024، وتختلف جداول العمل خلال شهر رمضان عن أيام العمل العادية طوال العام بسبب توقيت الافطار وحركة المرور، وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن تقليل ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، وعبر مجلس الوزراء عن تهانيه للشعب المصري ولجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل، مؤكدًا الدعاء لمصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

مواعيد العمل في شهر رمضان 2024

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في السادس من مارس أن مواعيد العمل في شهر رمضان 2024 ستكون مخفضة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث ستكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، لمدة خمس ساعات خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد العمل في شهر رمضان 2024 بالقطاع الخاص

لم يشمل قانون العمل لعام 2003 تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، ويتم تحديد ذلك بالتفاهم بين المسؤولين وأصحاب العمل وفقًا لمصلحة الأطراف المعنية والمنشأة وصاحبها والعامل، ويتم التوافق داخل المؤسسات على خفض عدد ساعات العمل من 8 إلى 7 ساعات يوميًا خلال شهر رمضان لتسهيل العملية، حيث يبدأ الدوام الرمضاني اعتبارًا من الاثنين القادم، ويستمر لمدة 30 يومًا.