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” مرحب شهر الصوم” طريقة تحضير القطايف بالقشطة بطريقة أشهر محلات الحلويات
مع قدوم شهر رمضان الكريم تبدأ ربات المنازل في البحث عن الوصفات الشهية التي ستقدمها لأفراد أسرتها خلال شهر رمضان بالتحديد الحلويات لأنها أساسية في كل يوم في رمضان وتعتبر القطايف من أكثر الحلويات ذات المذاق والنكهة اللذيذة ويمكن تحضيرها بأكثر من حشو ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير القطايف بالقشطة بخطوات بسيطة.
طريقة تحضير القطايف بالقشطة
يمكنكن تحضير القطايف بالقشطة بكل سهولة في المنزل من خلال احضار المقادير التالية:
- كوبان من الدقيق.
- 1\2 كوب من السميد الناعم.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ملعقة من السكر.
- 1\2 ملعقة من الملح.
- كوبان من المياه الدافئة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
مقادير القشطة
- كوبان من الحليب.
- 1\4 كوب من السكر.
- ملعقتان من النشا.
- ملعقة من ماء الزهر.
خطوات التحضير
- في البداية يتم تحضير العجينة من خلال الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من السميد والدقيق والخميرة والسكر والملح.
- ثم إضافة المياه الدافئة بشكل تدريجي والخلط لحين الحصول على عجينة متجانسة.
- بعد ذلك يتم تغطية الإناء ويتم تركه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتفاعل الخميرة.
- ثم إضافة البيكنج بودر ويتم تقليبهم سويًا.
- يتم تحضير القشطة من خلال الحصول على إناء ويتم إضافة فيه الحليب والسكر والنشا ويتم التقليب ورفعه على النار.
- يلزم الاستمرار في التقليب لحين أن يتشكل لديكم قوام كريمي.
- بعد ذلك يتم إضافة مياه الزهر ويتم الخلط جيدًا ويتم ترك القشطة لحين أن تبرد ثم حشو القطايف بها.
- من أجل ضمان قرمشة القطايف يجب أن تكون العجينة ذات قوام سائل ولكن متماسك لذلك يجب وضع المقادير بكل تركيز.
- الحصول على مقلاة ورفعها على النار وإضافة الزيت ويتم وضع القطايف تدريجيًا دون تكدس.
- بعد خروجها من المقلاة يتم وضعها في القطر ثم تصفيتها وتقدم.