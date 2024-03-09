” مرحب شهر الصوم” طريقة تحضير القطايف بالقشطة بطريقة أشهر محلات الحلويات

مع قدوم شهر رمضان الكريم تبدأ ربات المنازل في البحث عن الوصفات الشهية التي ستقدمها لأفراد أسرتها خلال شهر رمضان بالتحديد الحلويات لأنها أساسية في كل يوم في رمضان وتعتبر القطايف من أكثر الحلويات ذات المذاق والنكهة اللذيذة ويمكن تحضيرها بأكثر من حشو ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير القطايف بالقشطة بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير القطايف بالقشطة

يمكنكن تحضير القطايف بالقشطة بكل سهولة في المنزل من خلال احضار المقادير التالية:

كوبان من الدقيق.

1\2 كوب من السميد الناعم.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

1\2 ملعقة من الملح.

كوبان من المياه الدافئة.

ملعقة من البيكنج بودر.

مقادير القشطة

كوبان من الحليب.

1\4 كوب من السكر.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من ماء الزهر.

خطوات التحضير