اللهم بلغنا رمضان.. امساكية شهر رمضان 2024 اعاده علينا بالخير يارب

أيام قليلة ويستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك الذي ينتظره كل عام من أجل تجديد الشعائر الدينية والإستمتاع بروح البهجة والألفة التي يشعر بها المسلمين في هذا الشهر المبارك يتساءل المسلمون عن مواقيت الصلاة مواقيت السحور والإفطار لذلك أعددنا لكم امساكية شهر رمضان في هذا المقال تابع معنا.

امساكية شهر رمضان 2024

توقيت شهر رمضان 2024 وعدد أيامه، حيث يبدأ شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024 ومن المرجح أن تكون عدد أيامه هذا العام 30 يوما كما أوضحت هيئة الأرصاد. وسوف تعلن دار الإفتاء غداً 10 مارس في لايف على الفيسبوك ميعاد شهر رمضان ويمكنكم متابعته على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

مواعيد امساكية شهر رمضان 1445

الإثنين 11 مارس: يؤذن الفجر الساعة 4:42، والمغرب الساعة 6:01، الشروق 6:9، الظهر 12:05، العصر 3:28، العشاء 7:18 وبذلك تكون عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 هي 13 ساعه و 38 دقيقة.

أما يوم الثلاثاء 12 مارس فيؤذن الفجر الساعة 4:42، والمغرب 6:02، والشروق 6:08، أما الظهر 12:05، والعصر 3:29، وأخيراً العشاء 7:19 لتزيد عدد ساعات الصيام حوالي ثلاث دقائق في ثاني أيام الشهر المبارك.

الأربعاء 13 مارس الفجر 4:39 والمغرب 6:3، أما الشروق 6:05 والظهر 12:04 العصر 3:29 والعشاء 7:19.

الخميس 14 مارس الفجر 4:39 والشروق 6:06 والظهر 12:04 أما العصر 3:39 والمغرب 6:03 والعشاء 7:21

الجمعة 15 مارس الفجر 4:38 والشروق 6:4 أما الظهر 12:04 والعصر 3:29 المغرب 6:03 والعشاء 7:21

ثم تزيد ساعات الصيام كل يوم من أيام رمضان دقيقه أو دقيقتان حتى تصل إلى نهاية شهر رمضان إلى حوالي 14 ساعه و 35 دقيقه فيؤذن الفجر في آخر أيام رمضان المبارك 2024 الساعة 3:45 و المغرب الساعة 6:19.