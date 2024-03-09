اثارة بلا حدود مع العفرايت .. مسلسل المداح الحلقه 1 الاولي “أسطورة العودة” في رمضان 2024 علي قناة MBC مصر

مع اقتراب موسم رمضان لعام 2024 يبحث الجمهور بفارغ الصبر عن معلومات حول أبطال مسلسل المداح أسطورة العودة هذا السؤال الشائع يتصدر محركات البحث، حيث حقق هذا المسلسل الشهير نجاحًا هائل عبر العديد من الدول العربية خلال ثلاثة مواسم سابقة تمكنت القصة المعقدة والمثيرة للاهتمام التي تتناول موضوع الجنّ من جذب ملايين المشاهدين وذلك بفضل أداء النجم حمادة هلال الذي يلعب دور البطولة في المسلسل بعد نجاحه الباهر في الأجزاء السابقة، قرر هلال تقديم الموسم الرابع من المسلسل ليكون تحديا جديدا وإضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي حققها.

مسلسل المداح الحلقه 1 الاولي “أسطورة العودة”

تتناول أحداث المسلسل قصة معقدة تدور حول قضايا الجنّ والأساطير وقد استطاعت هذه القصة إثارة فضول الجمهور والانتباه إلى الجوانب الروحانية والغامضة في الحياة ومن خلال تقديم هذه القصة بطريقة مشوقة ومثيرة تمكن فريق العمل من كسب تقدير وإعجاب الجماهير مما جعلهم يتطلعون بشغف إلى الجزء الجديد من المسلسل.

أبطال مسلسل المداح أسطورة العودة

يستعد الجمهور بفارغ الصبر لاستقبال أبطال مسلسل المداح: أسطورة العودة في شهر رمضان لعام 2024 حيث يترقبون عودة النجم حمادة هلال بدور الشيخ صابر المداح على مدار ثلاثة مواسم نجح هلال في تقديم شخصية شيخ صابر المداح الشاب الذي نشأ تحت رعاية أحد الشيوخ الصوفيين ودخل في صراعات مع الجن لإنقاذ عائلته من الخطر.

حقق حمادة هلال نجاحًا كبيرا في العالم العربي من خلال أجزاء متعددة من مسلسل المداح مما دفعه لتقديم الجزء الرابع أو المداح: أسطورة العودة ليكون منافسا قويا في سباق المسلسلات الرمضانية لعام 2024 في مصر.

تألقت الممثلة هبة مجدي في دور رحاب زوجة صابر المداح بعد أن قدمت الدور الفنانة نسرين طافش في الجزء الأول بدأت هبة مجدي تقديم دور رحاب منذ الجزء الثاني ونجحت في تقديم أداء مميز حيث تعرضت للعديد من المحن بسبب تصدي زوجها للجن.