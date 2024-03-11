ابحث عن اسمك الآن هنا.. تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

يبحث كثير من المستفيدين عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 حيث تعد الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم برامج الدعم المقدمة من الدولة إعانة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة على حمل أعباء الحياة التي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول الرعاية الاجتماعية في العراق

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024

يبحث العديد من المستفيدين عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 ويمكن الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية :

يتعين عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي ثم الدخول إلى أيقونة الاستعلام من خلال الرابط التالي

يتعين عليك بعدها إدخال الرقم الوطني الخاص بك

يتعين عليك بعدها إدخال رمز التحقق الخاص بك

يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة بحث

سيظهر لك بعدها اسمك وحالتك الاجتماعية من حيث القبول أو الرفض ومقدار الدعم المقدر لك مع تاريخ آخر دفعة تم صرفها لك.

أهم شروط الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عدة شروط حتى يصل الدعم إلى الفئات المستحقة ومن أهم تلك الشروط مايلي :

أن يكون المتقدم من فئة الدخل المتوسط

يتعين أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية وأن يكون مقيما إقامة دائمة في العراق

ألا يكون المتقدم قادرًا على إعالة عائلته أو قادرًا على العمل

ألا يمتلك المتقدم عقارات أو أصولًا تجارية باسمه

ألا يكون للمتقدم قضايا مخلة بالأمانة والشرف

ألا يكون للمتقدم دخلًا شهريًا عاليًا

الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 60 عامًا والحد الأدنى هو 18 عامًا

الفئات التي تستحق الاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الإجتماعية

يوجد بعض الفئات التي يحق لها الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، وهي:

الأسر محدودة الدخل.

العاطلين الغير معينين في أي من الوظائف الدائمة سواء كانت الحكومية أو الخاصة داخل الدولة ويشترط أن يكون العاطل مقدم الطلب متزوج.

السيدات الأرامل ويشترط أن يكون لديها المستندات التي توضح حالتها الإجتماعية.

السيدات المطلقات ويشترط توفير المستندات التي توضح حالتها الإجتماعية.

النساء الذين قد سبق الحكم على أزواجهم مع توافر جميع المستندات التي توضح مدة الحكم.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الرعاية الاجتماعية

لتقديم طلب الرعاية الاجتماعية في العراق، ستحتاج إلى توفير المستندات التالية: