شارك وأربح سيارة لكزس.. طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي 4 في رمضان 2024

يعتبر فوازير غازي الذيابي واحدة من أبرز المسابقات التي تقام خلال شهر رمضان، نظرا للجوائز القيمة التي تقدم، سيتم سحب 17 سيارة من طراز نيسان صني ولكزس، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 1000 ريال سعودي لكل متسابق، وقد أعلن رجل الأعمال الشهير غازي الذيابي عن بدء النسخة الرابعة من فوازير غازي الذيابي خلال شهر رمضان، حيث ستكون هناك فرصة للفوز بسيارات وجوائز أخرى، كما أعلن عن تفاصيل المشاركة في هذا الموسم وكيفية الربح من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث أشار إلى أن الموسم سيكون مميزًا وسيكون هناك فرصة لعدد كبير من الأشخاص للانضمام إليه، هناك العديد من المواطنين الذين يتساءلون عن كيفية المشاركة في فوازير غازي الذيابي بسبب قيمة الجوائز المرتفعة التي تقدم في المسابقة، وحلم الفوز بهذه الجوائز يشغل ذهن الكثير من المشاركين، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي 4

يمكنك المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب دخون الإماراتية على تويتر والنقر على زر “متابعة”.

قم بالدخول إلى حساب غازي الذيابي على تويتر .

المشاركة على صفحة المتسابق الشخصية باستخدام الهاشتاغ #فوازير_غازي_الذيابي.

#فوازير_غازي_الذيابي

في الموسم الأول كانت الجائزة سيارة ،،

في الموسم الثاني كانت الجوائز 3 سيارات ،،

في الموسم الثالث كانت الجوائز 16 سيارة ،،

موسمنا الرابع بووووم بوووووم 💣💣

المشاركة متاحة لكل أبناء الوطن العربي الكبير 🤍 pic.twitter.com/EYsFOjpIdo — غازي الذيابي (@gazzi_24) March 8, 2024

يمكن المشاركة في الفوازير للفوز بإحدى السيارات المقدمة من البرنامج عبر الإجابة على السؤال المطروح في الحلقة، وإعادة نشر التغريدة مع وضع هاشتاج #فوازير_غازي_الذيابي، يتم اختيار الفائزين بطريقة عشوائية بشرط المشاركة بالطريقة الصحيحة.

سيتم الكشف عن الفائز بالسيارة خلال بث مباشر؛ حيث سيتم اختيار مشارك عشوائي في سؤال الحلقة ليحصل على سيارة لكزس آخر إصدار من بين عشرين سيارة، ومن المتوقع أن يبقى البرنامج مستمراً طوال شهر رمضان.

أرقام مسابقة فوازير غازي الذيابي

يمكنك المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي عن طريق الاتصال بالأرقام التالية:

STC 0535527889. موبايلي 0544023046. زين 0592732536.

جوائز مسابقة غازي الذيابي

تنوعت الجوائز المقدمة من برنامج الفوازير السعودي الشهير على مدى الثلاثة مواسم التي تم عرضها، وتختلف الجوائز في هذا الموسم أيضا حيث كانت على النحو التالي: