استعلم الآن عن أسماء المستفيدين من الاسكان العسكري الأردن 2024

توفر الهيئة العسكرية الإسكان العسكري في الأرْدُنّ مساعدة للمواطنين في الأرْدُنّ للحصول على حياة كريمة، جاء هذا من جملة الدعم التي تقدمه الحكومة الأردنية، وقد طرح التقديم على الإسكان العسكري منذ فترة قصيرة، ويبحث الآن الجميع عن أسماء المستفيدين من الإسكان.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين طريقة الاستعلام عن المستفيدين من الإسكان العسكري، ودور الإسكان العسكري للأفراد.

رابط الاسكان العسكري الأردن 2024

يتوفر موقع مديرية مؤسسة الاسكان والأشغال العسكري من قبل القائمين على الإسكان والذي يتيح من خلاله الاستعلام عن المستفيدين من الاسكان العسري والعديد من الخدمات التي تقدم من قبل الهيئة العسكرية، والذي يمكن للمواطنين في الأردن الحصول عليها عبر المواقع على الرابط التالي: 𝐝𝐡𝐦𝐰.𝐣𝐚𝐟.𝐦𝐢𝐥.𝐣𝐨.

دور الاسكان العسكري للافراد

تقدم خدمة الاسكان لمواطنين الذين أدوا فترة طويلة من حياتهم في خدمة القوات المسلحة،لذلك وصع للإسكان العسكري عدة شروط والتي منها ما يلي:

الخدمة العسكرية: يجب أن يكون الشخص المتقدم قد أتم 20 عاماً على الأقل.

قيمة القرض: قيمة القرض لا تتجاوز 10000 دينار.

سداد القرض: يجب سداد القرض خلال 30 عاماً أو في الفترة التي تقوم بتحديدها القوات العسكرية.

أسماء المستفيدين من الإسكان العسكري

استعلم الآن عن أسماء المستفيدين من الاسكان العسكري عبر موقع مديرية مؤسسة الاسكان والأشغال العسكري من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للإسكان العسكري والمذكور الرابط الخاص به أعلاه. ادخل البيانات المطلوبة نحو الرقم الوطني والرقم العسكري. اضغط إرسال.

يعرض أمامك تفاصيل حالة الطلب والذي تتمكن من خلاله من الاستعلام عن المستفيدين من الاسكان العسكري الأردن.