استعلم عن نتيجتك الآن من هنا.. لينك الاستعلام على نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بالرقم القومي عبر بوابة الوظائف الحكوميه

بعد أن تم الإعلان على مسابقة البريد المصري لتعيين كوادر جديدة، يتساءل بعض المتقدمين على خطوات الاستعلام على نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 وقد رد جهاز التنظيم والإدارة علي كل هذه الاستفسارات بتوضيح الخطوات الصحيحة في الاستعلام، كما أنه تم توضيح الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدي المتقدمين ليتم الموافقة علي التعيين سنتعرف علي كافه التفاصيل.

الاستعلام على نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

حتى تتمكن من الاستعلام على نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

يلزم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوظائف الحكومية من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم اضغط هنا .

اختيار قطاع البريد من الخيارات الموجودة على الشاشة، ثم اضغط على استعلام على النتائج.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الخاصة بالمتعلم، بعدها يتم تسجيل رقم طلب الاستمارة الخاصة بك.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على استعلام، وسيتم ظهور إذا كنت مقبول سيتم منحك الموعد الرسمي الذي تتوجه فيه للمقابلة الشخصية.

ما هي شروط التعيين في البريد المصري

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام علي نتيجة القبول يتساءل البعض على الشروط الأساسية للتقديم، وهي كالاتي:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الحد الأقصى لعمر المتقدم 30 عاما عند التسجيل، ويلزم على المتقدم أن يكون انهى دراسته الجامعية.

كما أنه من الضروري أن يكون التقدير العام للمتقدمين جيد، ومن الضروري ألا يكون الشخص محكوم عليه في أي من القضايا.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024

– الصورة الشخصية.

– صورة من بطاقة الرقم القومي.

– المؤهل الدراسي.

– المؤهل الأعلى إن وجد.

– شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

– الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

– إيصال الإيداع البنكي.

– صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة لـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد.

– كارنيه نقابة المحامين بالنسبة للمحامين.

– كارنيه نقابة المهندسين بالنسبة للمهندسين.