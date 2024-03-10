احصل على وظيفة مناسبة الان “وظائف وزارة العمل عمان” قدم على الوظيفة المناسبة عبر رابط فرصة عمل

تقدم وزارة العمل في سلطنة عمان خدمة وظائف وزارة العمل، والتي تيسر على الباحثين عن العمل إيجاد فرصة مناسبة في أسرع وقت، حيث يقوم الباحث عن العمل بالدخول على البوابة التابعة لوزارة العمل ويقدم طلب عليها، ليتم مراجعته وتوجيهه إلى فرصة العمل المناسبة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين طريقة الحصول على فرصة عمل مناسبة عبر التسجيل في المنصة التابعة لوزارة العمل في سلطنة عمان.

رابط وظائف وزارة العمل عمان 2024

توفر خدمة وظائف وزارة العمل على الباحثين عن عمل جهد الحصول على فرصة عمل مناسبة في أسرع وقت، حيث تمكن الباحث عن العمل من الترشيح لجميع فرص العمل المناسبة عن طريق الخدمة الإلكترونية، ولكي يتمكن كل باحث عن العمل من الحصول على فرصة مناسبة يتطلب منه الدخول إلى البوابة الإلكترونية من هنـــا، ومن ثم تفعيل التصديق الإلكتروني.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة العمل

يمكنك التسجيل على خدمة فرصة العمل عبر الترشح الإلكتروني عبر الموقع عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الإلكتروني لخدمة فرصة عمل من الرابط أعلاه. اختر فرصة عمل (يمكنك تصفح فرص العمل المتوفرة في السلطنة من محركات البحث). بعد تحديد فرصة العمل التي تناسبك اضغط تقديم. اختر الطرقة التي تناسبك في التقديم (البطاقة المدنية، أو شريحة الهاتف المعززة بالتصديق الإلكتروني pki). يتطلب منك إرفاق السيرة الذاتية لمقدم الطلب. اضغط إرسال الطلب.

خدمة فرص العمل

توفر الخدمة فرص عمل للباحثين عن العمل، وتعزز من سرعة الحصول على فرصة عمل مناسبة، حيث تقوم الخدمة بترشيح الباحثين عن العمل للوظائف المناسبة التي قدموا عليها عبر الخدمة، ويمكنك التواصل مع القائمين على الخدمة عبر رَقْم الهاتف التالي: 80077000، لتحقيق اكبر استفادة من الخدمة وللاستفسار عن جميع مميزات الخدمة وما تقدمه للباحث عن عمل.