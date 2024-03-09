يا تلحق يا لا .. وظائف بالجملة في الكويت ( فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت ) في الصحة والتعليم

كشفت مصادر موثوقة في الكويت أن هناك نية لفتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي بالبلاد، تأتي هذه الخطوة بعد اعتماد القرار المتعلق بهذا الأمر خلال اجتماع الإدارة العامة لشؤون الإقامة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ويأتي ذلك وفقًا للمادة الـ 17 من اللوائح القانونية ذات الصلة، نتوقع هذه الخطوة أن تفتح أفقًا أوسع للعمال المصريين في القطاع الحكومي بالكويت، مما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز الروابط الإقتصادية بين البلدين.

فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت

أشارت التقارير إلى أن وزارة الداخلية والقوى العاملة قد أكملت إعداد قانون الأوي، استعدادًا لتقديمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، للمصادقة عليه وتقديمه للنقاش في الجلسة القادمة لمجلس الأمة، يتضمن القانون الذي يشتهر باسم ( الأوي )، عقوبات مالية صارمة وقرارات إدارية صارمة تطبق على أي شخص يُدان في قضية ايواء لوافد مسجل بحقه قضية تغيب، يأتي هذا القانون في إطار التصدي لظاهرة ايواء الأفراد الذين يواجهون اتهامات قانونية، ويهدف إلى فرض ردع قوي من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

الوظائف المطلوبة للعمل في الكويت