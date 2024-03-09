تكنولوجيا

” هونر تعود وبقوة وتنافس أحدث الهواتف” مواصفات هاتف HONOR Magic 6 Pro

ندى محمدمنذ يومين
0
مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro
مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro

أعلنت شركة هونر في أخر مؤتمر لها عن توفيرها لأفضل هواتف جديدة تنافس أشهر الهواتف العالمية ومن أشهر تلك الهواتف Honor Magic 6 Pro وتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي واهتمت الشركة أيضًا بتطوير تقنية التصوير الفوتوغرافي ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كافة مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro

يتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المواصفات التي جعلته أفضل اختيار للكثير من العملاء وفيما يلي تلك المواصفات:

الشاشة
  •  يحتوي الهاتف على شاشة منحنية من نوع OLED LTPO، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض FHD + مع دقة  2800 × 1280 بكسل.
  • تدعم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع مذهلة تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع.
  • كما تتميز بتقنية عرض  LTPO منخفضة الطاقة، مع دقة عرض بمعدل 360 هرتز ودعم تقنية Dolby Vision، ونظام تعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز.
  • تحتوي الشاشة على طبقة حماية مصنوعة من زجاج Jurhino glass.
المعالجمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3.
الذاكرةيحتوي على ذاكرات تخزين مختلفة سعة 12 رام + 256 جيجابايت مع 16 رام + 512 جيجابايت، وذاكرة تخزين 16 رام + 1 تيرابايت.
الكاميرايحتوي على ثلاثة كاميرات مميزة الرئيسية تتميز بأنها فائقة الديناميكية مع دقة 50 ميجابكسل وفتحة ذكية متغيرة (f/1.4-f/2.0)، مع كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.

وعدسة مكبرة بدقة 180 ميجابكسل، بجانب كاميرا أمامية مزدوجة تضم مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر TOF.

البطاريةيحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5600 مللي أمبير في الساعة الواحدة، يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع مع قوة 80 وات مع شريحة C1 بهدف تقوية شبكات الاتصالات.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
ندى محمدمنذ يومين
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى