تكنولوجيا
” هونر تعود وبقوة وتنافس أحدث الهواتف” مواصفات هاتف HONOR Magic 6 Pro
أعلنت شركة هونر في أخر مؤتمر لها عن توفيرها لأفضل هواتف جديدة تنافس أشهر الهواتف العالمية ومن أشهر تلك الهواتف Honor Magic 6 Pro وتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي واهتمت الشركة أيضًا بتطوير تقنية التصوير الفوتوغرافي ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كافة مواصفات الهاتف.
مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro
يتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المواصفات التي جعلته أفضل اختيار للكثير من العملاء وفيما يلي تلك المواصفات:
|الشاشة
|المعالج
|معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3.
|الذاكرة
|يحتوي على ذاكرات تخزين مختلفة سعة 12 رام + 256 جيجابايت مع 16 رام + 512 جيجابايت، وذاكرة تخزين 16 رام + 1 تيرابايت.
|الكاميرا
|يحتوي على ثلاثة كاميرات مميزة الرئيسية تتميز بأنها فائقة الديناميكية مع دقة 50 ميجابكسل وفتحة ذكية متغيرة (f/1.4-f/2.0)، مع كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.
وعدسة مكبرة بدقة 180 ميجابكسل، بجانب كاميرا أمامية مزدوجة تضم مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر TOF.
|البطارية
|يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5600 مللي أمبير في الساعة الواحدة، يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع مع قوة 80 وات مع شريحة C1 بهدف تقوية شبكات الاتصالات.