” هونر تعود وبقوة وتنافس أحدث الهواتف” مواصفات هاتف HONOR Magic 6 Pro

أعلنت شركة هونر في أخر مؤتمر لها عن توفيرها لأفضل هواتف جديدة تنافس أشهر الهواتف العالمية ومن أشهر تلك الهواتف Honor Magic 6 Pro وتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي واهتمت الشركة أيضًا بتطوير تقنية التصوير الفوتوغرافي ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كافة مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro

يتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المواصفات التي جعلته أفضل اختيار للكثير من العملاء وفيما يلي تلك المواصفات: