بدون انقطاع او مشاكل .. ثبت تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد وشاهد اجدد افلام الكرتون في رمضان 1445

تعد قناة طيور بيبي من أكثر القنوات التي يبحث عنها جميع الأمهات لأطفالهم، وحرصا من القناة على ان تكون الأفضل بصفة دائمة تم طرح تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد حيث يتمكنوا من عرض محتواهم دون انقطاع او مشاكل، فهي من القنوات الدينية بعض الشيء، وتحرص على عرض محتوى ديني ترفيهي وتعليمي للأطفال، سنتعرف على التردد الصحيح في السطور التالية.

تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد

تعمل قناة طيور بيبي على الوصول إلى كافة المنازل بطريقة تناسب احتياجاتهم، ويتم التساؤل على تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد التي يبحث عنه جميع الأمهات في الفترة الحالية، وقد تم توضيح أنه كالاتي:

لتحميل قناة طيور بيبي علي النايل سات من خلال التردد التالي: 11258.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بينما الاستقطاب يكون أفقي.

كما يمكن تحميل القناة أيضاً على العرب سات من خلال التردد التالي: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

كيفية ضبط التردد الجديد علي الرسيفر

يمكن لأي شخص تعديل التردد الخاص بالقنوات إذا اتبع الخطوات الصحيحة، وهي كالتالي:

في البداية يجب على الشخص اختيار زر القائمة من ريموت الرسيفر الخاص بك.

بعدها يتم اختيار ضبط القنوات من الشاشة الموجودة أمامك.

اضغط على بحث يدوي، بعدها يتم اختيار القمر الصناعي سواء كان نايل سات او عرب سات.

ثم يتم تسجيل بيانات التردد مع مراعاة نقله بالطريقة الصحيحة، بعد الانتهاء من تسجيله اضغط على بحث.

يتم الانتظار لحين انتهاء البحث والضغط على حفظ، وستجد القناة من ضمن القائمة الخاصة بك.

أهم اغاني واناشيد قناة طيور الجنة بيبي

(ماما جابت بيبي _ البندورة الحمرا _ الراعي الكذاب هالصيصان شو حلوين الأرنب والثعلب _ألوان _3 عصافير الليمونة والبرتقالة _7 أولاد_شاور شاور)

ما تقدمة قناة طيور بيبي الجنة الجديدة