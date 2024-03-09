بالفيديو .. برومو رامز جاب من الآخر برمضان 2024 أبرز الضحايا ( حسن شاكوش – ريم طارق )

أطلق الفنان رامز جلال البرومو الخاص ببرنامجه الجديد رامز جاب من الآخر الذي تم تصويره في دبي، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان لعام 2024 على شاشة قناة MBC مصر بعد آذان المغرب، نتوقع أن يكون البرنامج مليئًا بالمفاجآت والمواقف الكوميدية التي تعتمد على مهارات رامز جلال في فن الضحك وإدارة المواقف الفكاهية، تم اختيار دبي كموقع لتصوير البرنامج مما يُضيف عليه جوًا دوليًا وفخامة إضافية، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر متابعة هذا البرنامج الذي يعتبر من الإنتاجات المميزة خلال شهر رمضان المبارك.

رامز جاب من الآخر

من خلال البرومو الخاص بالبرنامج ( رامز جاب من الآخر )، يظهر رامز جلال استعداده لاستضافة مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير خلال فقرات البرنامج، بين الضيوف المتوقعين في البرنامج، يتضمن اللائحة أسماءً بارزة مثل باسم سمرة، أحمد السقا، أحمد حسام ميدو، ميريهان حسين، باميلا الكيك، حسن شاكوش، ريم طارق طليقة حسن شاكوش، آية سماحة، نجلاء بدر، أحمد مالك، ومحمد شاهين، علي البليهي، حسين الشحات، عبد الناصر زيدان، يُعد هذا التنوع في الضيوف عنصرًا إضافيًا يثير فضول الجمهور ويعزز من جاذبية البرنامج خلال شهر رمضان.

برومو رامز جاب من الآخر برمضان 2024